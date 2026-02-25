На Сумщині російський FPV-дрон вбив рятувальника, який повертався додому з чергування
На Сумщині 25 лютого внаслідок влучання російського дрона загинув працівник ДСНС Павло Колісник. Він працював вогнеборцем із 1997 року.
Ворожий дрон влучив в той момент, коли він повертався зі служби. Про це повідомили в МВС.
Що відомо про трагічну загибель?
На Сумщині, у Великописарівській громаді, російський БпЛА влучив в автомобіль рятувальника, внаслідок чого працівник ДСНС загинув.
Павло Миколайович повертався з чергування, коли дрон поцілив у його автівку. Він їхав додому після служби – служби, якій віддав майже все своє життя,
– написав голова Сумської ОВА.
Павло Колісник був вогнеборцем 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону у Сумській області.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Колісника. Світла пам'ять!
Інші трагічні втрати серед рятувальників
На енергооб'єкті в Києві загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, зірвавшись з висоти 20 метрів. Він був 31-річним працівником Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.
Михайло Проценко, рятувальник з Київщини, загинув внаслідок обвалу конструкцій під час ліквідації наслідків ворожого удару. Після строкової служби у 2014 році Михайло підписав контракт і долучився до ЗСУ.