На Сумщині російський FPV-дрон вбив рятувальника, який повертався додому з чергування

На Сумщині 25 лютого внаслідок влучання російського дрона загинув працівник ДСНС Павло Колісник. Він працював вогнеборцем із 1997 року.

Ворожий дрон влучив в той момент, коли він повертався зі служби. Про це повідомили в МВС.

Дивіться також Їхали на ротацію: у Тернополі трагічно загинули 2 рятувальників ДСНС

Що відомо про трагічну загибель?

На Сумщині, у Великописарівській громаді, російський БпЛА влучив в автомобіль рятувальника, внаслідок чого працівник ДСНС загинув.

Павло Миколайович повертався з чергування, коли дрон поцілив у його автівку. Він їхав додому після служби – служби, якій віддав майже все своє життя,

– написав голова Сумської ОВА.

Павло Колісник був вогнеборцем 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону у Сумській області.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Колісника. Світла пам'ять!

Інші трагічні втрати серед рятувальників