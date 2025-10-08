Верховная Рада приняла в целом постановление о непрерывной работе местной власти в условиях войны. Поэтому в Украине не планируют проведение местных выборов.

Ответственность за невозможность организации местных выборов несет Россия, указано в постановлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Что предусматривает принятое в Раде постановление?

Верховная Рада приняла в целом проект Постановления о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления (ОМС) в Украине в условиях военной агрессии России. Речь идет о сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советах, а также о сельских, поселковых и городских головах.

Документ предусматривает:

признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии России против Украины;

подчеркнуть,, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов в Украине несет государство-агрессор – РФ;

полномочия действующих местных советов и глав, избранных на законных выборах, подтверждены;

констатировать, что устойчивое функционирование ОМС и осуществление их полномочий являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, нацбезопасности, обороны государства и жизнедеятельности общин;

после завершения войны решение о новых местных выборах принять в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и законами Украины;

призвать международное сообщество признать непрерывность местной власти в Украине во время войны с Россией.

К слову, местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября, однако провести их безопасно пока невозможно.

Ранее в ЦИК подтвердили, что местных выборов в Украине пока не будет