Выборов не будет: Рада поддержала бесперебойную работу местных властей во время войны
- Верховная Рада приняла постановление о бесперебойной работе местных властей без проведения выборов во время войны.
- Ответственность за невозможность организации местных выборов возложена на Россию из-за военной агрессии против Украины.
Верховная Рада приняла в целом постановление о непрерывной работе местной власти в условиях войны. Поэтому в Украине не планируют проведение местных выборов.
Ответственность за невозможность организации местных выборов несет Россия, указано в постановлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Что предусматривает принятое в Раде постановление?
Верховная Рада приняла в целом проект Постановления о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления (ОМС) в Украине в условиях военной агрессии России. Речь идет о сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советах, а также о сельских, поселковых и городских головах.
Документ предусматривает:
- признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии России против Украины;
- подчеркнуть,, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов в Украине несет государство-агрессор – РФ;
- полномочия действующих местных советов и глав, избранных на законных выборах, подтверждены;
- констатировать, что устойчивое функционирование ОМС и осуществление их полномочий являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, нацбезопасности, обороны государства и жизнедеятельности общин;
- после завершения войны решение о новых местных выборах принять в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и законами Украины;
- призвать международное сообщество признать непрерывность местной власти в Украине во время войны с Россией.
К слову, местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября, однако провести их безопасно пока невозможно.
Ранее в ЦИК подтвердили, что местных выборов в Украине пока не будет
Местные выборы в Украине в октябре 2025 года не будут проводиться из-за действия военного положения.
ЦИК отмечает, что решение о назначении выборов парламент не принимал, поэтому оснований для формирования избирательных комиссий нет.
Дату проведения таких выборов назначает Верховная Рада Украины не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Также ЦИК не будет формировать новый состав районных, городских территориальных избирательных комиссий, поскольку необходимости в подготовке выборов нет.