Французские истребители Rafale F4: кто за них заплатит и как быстро Украина их получит

17 ноября Украина и Франция в Париже заключили историческое 10-летнее соглашение об углубленном сотрудничестве, которое, среди прочего, предусматривает поставки нашему государству истребителей Rafale.

По словам президента Зеленского, Украина закажет у Франции 100 самолетов Rafale F4, которые являются последней модификацией проекта. Они вместе со шведскими истребителями Gripen станут частью обновленного авиапарка украинских ВВС.

24 Канал рассказывает о перспективах сотрудничества, напоминает, что это за самолет Rafale F4 и как укрепит обороноспособность Украины. Это декларация о намерениях, которая должна быть реализована до 2035 года. О трудностях на пути ее внедрения, а также о том, почему Rafale F4 – качественный и достойный самолет, нам рассказал экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Что известно о самолетах Rafale F4?

Эксперт Анатолий Храпчинский напоминает, что история проекта самолетов Rafale – это реакция Франции на печально известную евробюрократию, ведь сначала планировали сделать совместный самолет.

Анатолий Храпчинский экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Rafale – это был французский ответ на европейский проект Eurofighter. Напомним, Европа объединила усилия, чтобы создать совместимый самолет, но на проект очень долго выделяли деньги и французы решили действовать самостоятельно. Кстати, Eurofighter и Rafale очень похожи, даже внешне.

С того времени прошло 40 лет и сейчас Франция имеет полновесный истребитель поколения 4++.

На Rafale F4 стоит современная электроника и полностью цифровой борт, сочетающий голосовое управление с плоским сенсорным экраном.

Самолет имеет радар с активной антенной решеткой, электронно-оптической системой, что может фиксировать тепловые сигнатуры воздушных целей за десятки километров. Rafale F4 имеет встроенную РЭБ-станцию для подавления радаров врага, а также модули разведки и тепловизионную станцию с лазерным целеуказателем.



Rafale в небе / Фото Dassault Aviation

Самолет имеет 2 двигателя, в результате чего считается более живучим и выносливым. Также Rafale может дозаправляться в полете и нести до 5 дополнительных топливных баков.

Rafale F4 – основные характеристики и вооружение

производитель – Dassault Rafale

класс – многоцелевой истребитель поколения 4++

аналоги – Eurofighter Typhoon и Су-35

дебют – 1986 год

экипаж – 1 – 2 человека (в зависимости от модификации)

взлетная масса: 14 710 килограммов - 24 500 килограммов;

масса полезной нагрузки: 9 500 килограммов;

максимальная скорость на большой высоте: 2 203 км/ч (1,8 Маха);

боевой радиус: 1 800 километров;

практический потолок: 16 760 метров.

операторы – Франция, Индия, ОАЭ, Египет, Катар, Бангладеш, Греция и Хорватия (некоторые эксплуатируют более старые версии, но заказывают F4);

потенциальные операторы – Сербия, Украина, Армения.

Вооружение Rafale

крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP,

ракеты класса "воздух-воздух" малой и средней дальности MICA

ракеты класса "воздух-воздух" MBDA Meteor,

ракеты AIM-9 или AIM-120 и тому подобное.

Также этот самолет является потенциальным носителем ядерного оружия, в частности – ракет средней дальности ASMP с ядерной боевой частью.

Почему история с Rafale принесет пользу как Украине, так и Франции?

По мнению эксперта Храпчинского, объявление намерений о сотрудничестве между Украиной и Францию несет несомненный позитив. Логика Украины здесь абсолютно понятна, нам нужно все и сейчас. К тому же те самолеты Mirage 2000, переданные Макроном, очень хорошо себя проявили в украинском небе.

Анатолий Храпчинский экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Украина уже имеет на вооружении французские самолеты Dassault Mirage 2000. Они и Rafale производятся одной компанией – Dassault Aviation. Mirage 2000 – это старая надежная машина, ее у нас уже эксплуатируют. Еще есть ресурсы для размещения Storm Shadow / SCALP и для ракет Meteor (Rafale также является носителем ракеты Storm Shadow, – 24 канал). И это то, что нам очень нужно.

Франции же нужно исправлять репутацию французского оружия, которая существенно пострадала во время последнего конфликта между Пакистаном и Индией, когда самолеты Rafale F4, которые были на вооружении индийских ВВС, попали в ловушку, которую им приготовили оппоненты. Поэтому французам надо исправлять реноме. Но для этого есть несколько препятствий.

Первая – реальное количество самолетов и темпы их производства.

Анатолий Храпчинский экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании по производству средств РЭБ У Франции на вооружении есть 100 самолетов Rafale, то есть они сталкиваются с колоссальной нехваткой сами. По внешним контрактам сейчас они должны сделать 289 самолетов. Сейчас темпы производства Rafale составляют 3 самолета в месяц, выйти на 5 самолетов (в месяц, – 24 Канал) они планируют к 2027 – 2028 (SAAB Gripen выпускают только 20 самолетов в год). То есть мы условно понимаем, когда дойдет до нас очередь, потому что я не думаю, что кто-то уступит ее, учитывая водоворот событий в мире. Поэтому имеем дело с дальновидной перспективой.

Франция действительно сталкивается с дефицитом Rafale. Несколько лет назад правительство продало Греции и Хорватии 24 машины, которые были в использовании. Этим были обескровлены французские ВВС, у пилотов даже упала норма налета – 147 часов в год, вместо рекомендованных НАТО минимум 180 часов налета на одного боевого пилота ежегодно.

Учитывая это, правительство в начале 2024 года объявило о новом контакте на 5 миллиардов евро 42 самолета Rafale для себя.

Тогдашний министр вооруженных сил Себастьян Лекорню говорил, что контракт обеспечит более 7 000 рабочих мест в более 400 компаниях.

Сколько стоят Rafale?

Простая математика подсказывает, что контракт предусматривает цену около 120 миллионов евро за штуку. Но это в формате "для себя". Для иностранных заказчиков цены значительно выше.

Главный редактор Defence Express Олег Катков, в разговоре с 24 Каналом, анализируя последние контракты, отметил, что цена на Dassault Rafale в контракте 2024 года для Сербии составляла 225 миллионов евро, но с очередью в 10 лет. Таким образом, очень интересно будет узнать, по какой формуле посчитают цены на Rafale для Украины.



Соглашение выгодно как Украине, так и Франции / Фото ОП

Сейчас имеем только меморандум, без обязательств. И без понимания, кто это профинансирует. Потому что Украина явно рассчитывает на положительное решение по использованию замороженных российских активов, а Бельгия и другие страны постоянно находят новые "но".

Еще один момент – время. По мнению Анатолия Храпчинского, Украина быстро не получит эти самолеты, но это не значит, что нам не нужно уже начинать готовиться.

Анатолий Храпчинский экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании по производству средств РЭБ То есть к этому времени, как у нас появятся самолеты Rafale – мы научим пилотов, подготовим инженеров и будем готовы инфраструктурно их встретить. Минимальное время на подготовку пилотов и инфраструктуры – до года, если нам дают уже использовавшиеся самолеты,. Если же мы говорим о новых машинах, то это не менее 3 – 4 лет. Это игра в долгую.

Все будет работать только, когда станет частью континентальной стратегии

Но даже после получения самолетов проблемы не закончатся, а станут другими. Более сложными.

Анатолий Храпчинский экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Но как мы их будем эксплуатировать? Какое количество самолетов сможем (финансово) удержать, на какой основе? Поэтому проект Gripen интереснее, потому что можем говорить о начале производства этих самолетов в Украине, что существенно все упрощает. И себестоимость обслуживания, потому что мы сами его производим. Кроме того, это дает нам дополнительные возможности по выполнению внешних контрактов Швеции, чтобы мы могли сами зарабатывать на этом деньги.

В отличие от Швеции французская Dassault не собирается открывать заводы за пределами Франции. И еще одна проблема.

В 2025 году Dassault открыла впервые за 50 лет новый авиазавод под Парижем, локализовать стратегическое производство за рубежом во Франции не любят, поскольку здесь кроме вопросов внешней политики встают и социальные.

Но, как отмечает Анатолий Храпчинский, европейским бизнесменам прагматикам придется пойти на такой шаг, если они хотят жить в безопасности. Впрочем, это зависит не только от Dassault, а должно решаться на значительно более высоком уровне.

Анатолий Храпчинский экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Они (Dassault, – 24 Канал) могут это сделать, но это должно быть частью стратегического видения. Пока Украина и Европа не объединят усилия и не создадут совместный ОПК (оборонно-промышленный комплекс, – 24 Канал) в рамках единого оборонного альянса... Будет ли это НАТО, или, например, какой-то европейский оборонный альянс. Пока не будет распределения средств за то, чтобы Украина, например, защищала восточный фланг Европы и за это получала от нее финансирование, которое помогает содержать этот авиапарк, ничего не будет.



Мы, за 30 лет Независимости, самолетов на обновление ВВС так и не получили. С 2014 года ведутся переговоры, этот курс даже закреплен в Визии Воздушных сил, которая предусматривала, какие самолеты мы хотим эксплуатировать.

По моему мнению, лучшим вариантом для нас является Gripen. Он относительно дешевый в использовании. Поэтому в истории с Rafale все это хорошо звучит, особенно вместе с новостями об усилении воздушной обороны, потому что это действительно важно – системы SAMP/T очень хорошо зарекомендовали себя и могут качественно работать даже против баллистики, потенциально даже против "Кинжала" и "Циркона". И ракеты к SAMP/T гораздо дешевле, чем ракеты к PATRIOT,

– отмечает эксперт.

По мнению Храпчинского, смелое решение о расширении производства пойдет французам на пользу. Более того, даст им шанс, о котором они уже очень давно мечтают.

Анатолий Храпчинский экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Франция сейчас может сделать "шах и мат" и выйти со своими системами ПВО в Европе на первое место и немного “навредить” американскому PATRIOT. Это может быть сильный коммерческий ход. Франция, предоставив нам оружие, которое в Украине хорошо себя зарекомендует и покажет способность, что будет хорошей рекламой для покупателей на других континентах.

Но для этого надо увеличивать производство, чего пока мы не видим в значительном количестве. И это касается не только авиации.

Анатолий Храпчинский экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Но Европа до сих пор не увеличила количество производства. Например, ракета Aster к SAMP/T, сейчас производство в год составляет 300 штук, в планах – увеличить до 500. Что же касается ракет к PATRIOT – сейчас выпускается 500 в год, планируют увеличить до 650. Напоминаю, за последний месяц враг только ракет "Искандер-М" 95 штук запустил по Украине.

Какое место займут Rafale F4 в обновленных украинских ВВС?

Сейчас мы говорим об идеальном видении ВВС как 250 машин, где 100 из них – Rafale F4, но реально ли это?

Здесь много вопросов – будет ли продолжаться война дальше? От этого зависит очень много, ведь в условиях военного времени, не может быть вопросов – нужно как можно больше, в мирное время такой авиапарк может стать непосильным бременем, который сама Украина финансировать просто не сможет.

Ироничный пост Тараса Чмута на Х дает повод задуматься:

Во-вторых, сейчас проявить себя Rafale F4 будет очень мешать Россия. И они имеют против них аргументы.

Анатолий Храпчинский экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Сейчас мы полноценно не можем использовать ни один из этих самолетов на линии соприкосновения, ведь подвергаемся противовоздушным системам врага или на самолеты россиян с модифицированными ракетами Р-37, которые работают на 230 километров по воздушным целям. И они видят наши самолеты. Условный Су-35, находясь за 40 километров от линии действия нашей системы ПВО, может перехватывать наши самолеты.



Rafale F4 может стать системой противовоздушной обороны, Gripen – самолетом, который будет сдерживать врага. Потенциально. Все это красиво звучит, но без единой стратегии европейской обороны и развития ОПК, это не взлетит. Это круто, что у нас будут европейские самолеты на балансе, но просто этого факта, к сожалению, мало.

Впрочем, по мнению, эксперта, проблему российского сопротивления можно решить, главное, чтобы это уложилось в стратегическое видение безопасности Европы.