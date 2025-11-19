Французькі винищувачі Rafale F4: хто за них заплатить і як швидко Україна їх отримає

17 листопада Україна та Франція в Парижі уклали історичну 10-річну угоду про поглиблену співпрацю, яка, серед іншого, передбачає постачання нашій державі винищувачів Rafale.

За словами президента Зеленського, Україна замовить у Франції 100 літаків Rafale F4, які є останньою модифікацією проєкту. Вони разом зі шведськими винищувачами Gripen стануть частиною оновленого авіапарку українських ВПС.

24 Канал розповідає про перспективи співробітництва, нагадує, що це за літак Rafale F4 та як зміцнить обороноздатність України. Це декларація про наміри, що має бути реалізована до 2035 року. Про труднощі на шляху її впровадження, а також про те, чому Rafale F4 – якісний і достойний літак, нам розповів ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Що відомо про літаки Rafale F4?

Експерт Анатолій Храпчинський нагадує, що історія проєкту літаків Rafale – це реакція Франції на сумнозвісну євробюрократію, адже спершу планували зробити спільний літак.

Анатолій Храпчинський ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Rafale – це була французька відповідь на європейський проєкт Eurofighter. Нагадаємо, Європа об’єднала зусилля, щоб створити сумісний літак, але на проєкт дуже довго виділяли гроші й французи вирішили діяти самостійно. До речі, Eurofighter і Rafale дуже схожі, навіть зовнішньо.

З того часу пройшло 40 років і нині Франція має повноважний винищувач покоління 4++.

На Rafale F4 стоїть сучасна електроніка і повністю цифровий борт, що поєднує голосове керування з плоским сенсорним екраном.

Літак має радар з активною антенною решіткою, електронно-оптичною системою, що може фіксувати теплові сигнатури повітряних цілей за десятки кілометрів. Rafale F4 має вбудовану РЕБ-станцію для придушення радарів ворога, а також модулі розвідки й тепловізійну станцію з лазерним цілевказівником.



Rafale у небі / Фото Dassault Aviation

Літак має 2 двигуни, внаслідок чого вважається більш живучим та витривалим. Також Rafale може дозаправлятися в польоті та нести до 5 додаткових паливних баків.

Rafale F4 – основні характеристики та озброєння

виробник – Dassault Rafale

клас – багатоцільовий винищувач покоління 4++

аналоги – Eurofighter Typhoon та Су-35

дебют – 1986 рік

екіпаж – 1 – 2 особи (залежно від модифікації)

злітна маса: 14 710 кілограмів — 24 500 кілограмів;

маса корисного навантаження: 9 500 кілограмів;

максимальна швидкість на великій висоті: 2 203 км/год (1,8 Маха);

бойовий радіус: 1 800 кілометрів;

практична стеля: 16 760 метрів.

оператори – Франція, Індія, ОАЕ, Єгипет, Катар, Бангладеш, Греція та Хорватія (деякі експлуатують старіші версії, але замовляють F4);

потенційні оператори – Сербія, Україна, Вірменія.

Озброєння Rafale

крилаті ракети Storm Shadow / SCALP,

ракети класу "повітря-повітря" малої та середньої дальності MICA

ракети класу "повітря-повітря" MBDA Meteor,

ракети AIM-9 або AIM-120 тощо.

Також цей літак є потенційним носієм ядерної зброї, зокрема – ракет середньої дальності ASMP з ядерною бойовою частиною.

Чому історія з Rafale принесе користь як Україні, так і Франції?

На думку експерта Храпчинського, оголошення намірів про співпрацю між Україною та Францію несе безсумнівний позитив. Логіка України тут абсолютно зрозуміла, нам потрібне все і зараз. До того ж ті літаки Mirage 2000, передані Макроном, дуже добре себе проявили в українському небі.

Анатолій Храпчинський ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Україна вже має на озброєнні французькі літаки Dassault Mirage 2000. Вони та Rafale виробляються однією компанією – Dassault Aviation. Mirage 2000 – це стара надійна машина, її у нас вже експлуатують. Ще є ресурси для розміщення Storm Shadow / SCALP і для ракет Meteor (Rafale також є носієм ракети Storm Shadow, – 24 канал). І це те, що нам дуже потрібне.

Франції ж потрібно виправляти репутацію французької зброї, яка суттєво постраждала під час останнього конфлікту між Пакистаном та Індією, коли літаки Rafale F4, які були на озброєння індійських ВПС, потрапили в пастку, яку їм приготували опоненти. Тому французам треба виправляти реноме. Але для цього є кілька перешкод.

Перша – реальна кількість літаків і темпи їхнього виробництва.

Анатолій Храпчинський ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ У Франції на озброєнні є 100 літаків Rafale, тобто вони стикаються з колосальною нестачею самі. По зовнішнім контрактам наразі вони повинні зробити 289 літаків. Зараз темпи виробництва Rafale становлять 3 літаки на місяць, вийти на 5 літаків (на місяць, – 24 Канал) вони планують до 2027 – 2028 (SAAB Gripen випускають лише 20 літаків на рік). Тобто ми умовно розуміємо, коли дійде до нас черга, бо я не думаю, що хтось поступиться нею, зважаючи на вир подій у світі. Тому маємо справу з далекоглядною перспективою.

Франція дійсно стикається з дефіцитом Rafale. Кілька років тому уряд продав Греції та Хорватії 24 машини, які були у використанні. Цим було знекровлено французькі ВПС, у пілотів навіть впала норма нальоту – 147 годин на рік, замість рекомендованих НАТО мінімум 180 годин нальоту на одного бойового пілота щорічно.

З огляду на це уряд на початку 2024 року оголосив про новий контакт на 5 мільярдів євро 42 літаки Rafale для себе.

Тодішній міністр збройних сил Себастьян Лекорню говорив, що контракт забезпечить понад 7 000 робочих місць у понад 400 компаніях.

Скільки коштують Rafale?

Проста математика підказує, що контракт передбачає ціну близько 120 мільйонів євро за штуку. Але це у форматі "для себе". Для іноземних замовників ціни значно вищі.

Головний редактор Defence Express Олег Катков, у розмові з 24 Каналом, аналізуючи останні контракти, зазначив, що ціна на Dassault Rafale у контракті 2024 року для Сербії складала 225 мільйонів євро, але з чергою в 10 років. Таким чином, дуже цікаво буде дізнатися, за якою формулою порахують ціни на Rafale для України.



Угода вигідна як Україні, так і Франції / Фото ОП

Наразі маємо лише меморандум, без зобов'язань. І без розуміння, хто це профінансує. Бо Україна вочевидь розраховує на позитивне рішення щодо використання заморожених російських активів, а Бельгія та інші країни постійно знаходять нові "але".

Ще один момент – час. На думку Анатолія Храпчинського, Україна швидко не отримає ці літаки, але це не означає, що нам не потрібно вже починати готуватися.

Анатолій Храпчинський ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Тобто до цього часу, як в нас з'являться літаки Rafale – ми навчимо пілотів, підготуємо інженерів і будемо готові інфраструктурно їх зустріти. Мінімальний час на підготовку пілотів та інфраструктури – до року, якщо нам дають літаки, що вже використовувалися. Якщо ж ми говоримо про нові машини, то це не менш як 3 – 4 роки. Це гра в довгу.

Все працюватиме лише, коли стане частиною континентальної стратегії

Але навіть після отримання літаків проблеми не закінчаться, а стануть іншими. Складнішими.

Анатолій Храпчинський ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Але як ми їх будемо експлуатувати? Яку кількість літаків зможемо (фінансово) втримати, на якій основі? Тому проєкт Gripen цікавіший, бо можемо говорити про початок виробництва цих літаків в Україні, що суттєво все спрощує. І собівартість обслуговування, тому що ми самі його виробляємо. Крім того, це дає нам додаткові можливості щодо виконання зовнішніх контрактів Швеції, щоб ми могли самі заробляти на цьому гроші.

На відміну від Швеції французька Dassault не збирається відкривати заводи за межами Франції. І ще одна проблема.

У 2025 році Dassault відкрила вперше за 50 років новий авіазавод під Парижем, локалізувати стратегічне виробництво за кордоном у Франції не люблять, оскільки тут крім питань зовнішньої політики постають і соціальні.

Але, як зазначає Анатолій Храпчинський, європейським бізнесменам прагматикам доведеться піти на такий крок, якщо вони хочуть жити в безпеці. Втім, це залежить не тільки від Dassault, а має вирішуватись на значно вищому рівні.

Анатолій Храпчинський ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Вони (Dassault, – 24 Канал) можуть це зробити, але це має бути частиною стратегічного бачення. Поки Україна та Європа не об’єднають зусилля та не створять спільний ОПК (оборонно-промисловий комплекс, – 24 Канал) в межах єдиного оборонного альянсу… Чи це буде НАТО, чи, наприклад, якийсь європейський оборонний альянс. Доки не буде розподілення коштів за те, щоб Україна, наприклад, захищала східний фланг Європи й за це отримувала від неї фінансування, яке допомагає утримувати цей авіапарк, нічого не буде.



Ми, за 30 років Незалежності, літаків на оновлення ВПС так і не отримали. З 2014 року ведуться переговори, цей курс навіть закріплений у Візії Повітряних сил, яка передбачала, які літаки ми хочемо експлуатувати.

На мою думку, найкращим варіантом для нас є Gripen. Він відносно дешевий у користуванні. Тому в історії з Rafale все це гарно звучить, особливо разом із новинами про посилення повітряної оборони, бо це дійсно важливо – системи SAMP/T дуже добре зарекомендували себе й можуть якісно працювати навіть проти балістики, потенційно навіть проти "Кинджалу" та "Циркону". І ракети до SAMP/T набагато дешевші, ніж ракети до PATRIOT,

– наголошує експерт.

На думку Храпчинського, сміливе рішення про розширення виробництва піде французам на користь. Ба більше, дасть їм шанс, про який вони вже дуже давно мріють.

Анатолій Храпчинський ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Франція зараз може зробити "шах і мат" і вийти зі своїми системами ППО в Європі на перше місце та трохи “нашкодити” американському PATRIOT. Це може бути сильний комерційний хід. Франція, надавши нам зброю, яка в Україні добре себе зарекомендує та покаже спроможність, що буде доброю рекламою для покупців на інших континентах.

Але для цього треба збільшувати виробництво, чого наразі ми не бачимо у значній кількості. І це стосується не лише авіації.

Анатолій Храпчинський ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Але Європа досі не збільшила кількість виробництва. Наприклад, ракета Aster до SAMP/T, наразі виробництво на рік становить 300 штук, в планах – збільшити до 500. Що ж до ракет до PATRIOT – зараз випускається 500 на рік, планують збільшити до 650. Нагадую, за останній місяць ворог тільки ракет "Іскандер-М" 95 штук запустив по Україні.

Яке місце займуть Rafale F4 в оновлених українських ВПС?

Нині ми говоримо про ідеальне бачення ВПС як 250 машин, де 100 з них – Rafale F4, але чи реально це?

Тут багато питань – чи буде продовжуватись війна далі? Від цього залежить дуже багато, адже в умовах воєнного часу, не може бути питань – потрібно якомога більше, у мирний час такий авіапарк може стати непосильним тягарем, який сама Україна фінансувати просто не зможе.

Іронічний пост Тараса Чмута на Х дає привід задуматися:

По-друге, наразі проявити себе Rafale F4 буде дуже заважати Росія. І вони мають проти них аргументи.

Анатолій Храпчинський ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Зараз ми повноцінно не можемо використовувати жоден з цих літаків на лінії зіткнення, адже наражаємось на протиповітряні системи ворога або на літаки росіян з модифікованими ракетами Р-37, які працюють на 230 кілометрів по повітряних цілях. І вони бачать наші літаки. Умовний Су-35, перебуваючи за 40 кілометрів від лінії дії нашої системи ППО, може перехоплювати наші літаки.



Rafale F4 може стати системою протиповітряної оборони, Gripen – літаком, який буде стримувати ворога. Потенційно. Все це гарно звучить, але без єдиної стратегії європейської оборони та розвитку ОПК, це не злетить. Це круто, що у нас будуть європейські літаки на балансі, але просто цього факту, на жаль, замало.

Втім, на думку, експерта, проблему російського спротиву можна вирішити, головне, щоб це вклалося в стратегічне безпекове бачення Європи.