В четверг, 11 сентября, после атаки российских беспилотников, Эмманюэль Макрон объявил об отправке в Польшу три истребителя Rafale. Это заявление восприняли с определенным скепсисом относительно того, настолько НАТО готово к реальному отпору российской эскалации на своем восточном фланге.

Однако оказалось, что предоставленные самолеты предназначены вовсе не для сбивания дронов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Какие истребители Франция направила в Польшу?

Истребители в Польшу направили из-за выполнения обязательств в рамках НАТО после атаки российских беспилотников. Однако реальный замысел Парижа стал понятным уже после того, как начальник штаба воздушно-космических сил Франции Джером Белланжер опубликовал фото Rafale.

Defense24 пишет, что все три истребителя принадлежат к Escadron de Chasse 2/4 La Fayette, которая базируется на 113-й авиабазе Saint-Dizier – Robinson. Это специальные Rafale, которые являются штатными носителями ядерного вооружения.

В свою очередь в Defense Express отмечают, что во Франции таких самолетов только 20, и они являются частью сил ядерного сдерживания. Однако неизвестно, прибыли ли истребители с ядерным вооружением, что может находиться на борту транспортного A400, который также приземлился в Польше.

Но в любом случае размещение таких сил на аэродроме Минск-Мазовецкий под Варшавой в 115 километрах от границы с Беларусью более чем показательно,

– добавляют аналитики.

Справка: в отличие от европейских истребителей, что в случае необходимости должны вооружиться свободнопадающими американскими ядерными бомбами B61, французские Rafale несут сверхзвуковые ракеты ASMP-A. Они имеют дальность в 500 километров и разгоняются до скорости 3 Маха. Штатным зарядом является TN 81 с мощностью от 100 до 300 килотонн.

К слову, в ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами к миссии НАТО присоединилась и Великобритания. Со своей стороны она отправит истребители "Тайфун", пишет Sky News.

Что известно о миссии НАТО "Восточный страж"?