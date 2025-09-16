У четвер, 11 вересня, після атаки російських безпілотників, Емманюель Макрон оголосив про відправлення до Польщі три винищувачів Rafale. Цю заяву сприйняли з певним скепсисом щодо того, настільки НАТО готове до реальної відсічі російської ескалації на своєму східному фланзі.

Однак виявилося, що надані літаки призначені зовсім не для збиття дронів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Які винищувачі Франція направила до Польщі?

Винищувачі до Польщі направили через виконання зобов'язань у межах НАТО після атаки російських безпілотників. Однак реальний задум Парижа став зрозумілим уже після того, як начальник штабу повітряно-космічних сил Франції Джером Белланжер опублікував фото Rafale.

Defense24 пише, що всі три винищувачі належать до Escadron de Chasse 2/4 La Fayette, яка базується на 113-й авіабазі Saint-Dizier – Robinson. Це спеціальні Rafale, які є штатними носіями ядерного озброєння.

Натомість у Defense Express зазначають, що у Франції таких літаків лише 20, і вони є частиною сил ядерного стримування. Однак невідомо, чи прибули винищувачі з ядерним озброєнням, що може знаходитися на борту транспортного A400, який також приземлився в Польщі.

Але в будь-якому разі розміщення таких сил на аеродромі Мінськ-Мазовецький під Варшавою за 115 кілометрів від кордону з Білоруссю більш ніж показове,

– додають аналітики.

Довідка: на відміну від європейських винищувачів, що у випадку потреби мають озброїтись вільнопадними американськими ядерними бомбами B61, французькі Rafale несуть надзвукові ракети ASMP-A. Вони мають дальність у 500 кілометрів і розганяються до швидкості 3 Маха. Штатним зарядом є TN 81 з потужністю від 100 до 300 кілотонн.

До слова, у відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими дронами до місії НАТО приєдналася й Велика Британія. Зі свого боку вона відправить винищувачі "Тайфун", пише Sky News.

Що відомо про місію НАТО "Східний вартовий"?