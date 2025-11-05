Путин врет об испытаниях "Буревестника", – дипломат привел весомый аргумент
- Российский диктатор Путин снова рассказывает об "уникальной ракете "Буревестник".
- Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный отметил, что Путин врет об успешных испытаниях этой ракеты.
Российский диктатор Путин хвастался испытаниями очередной "уникальной" ракеты "Буревестник". Но, судя по всему, он снова наговорил много лжи.
Об этом 24 Каналу рассказал историк, политик и дипломат Роман Бессмертный, отметив, что Путин продолжает свои информационно-психологические "игры". Есть много вопросов относительно испытаний "Буревестника".
К теме "Летающий Чернобыль": что известно о ядерных ракетах "Буревестник", которыми Путин запугивает Трампа
Что не так с испытаниями "Буревестника"?
Как отметил Бессмертный, в районе запуска ракеты "Буревестник" действительно находился норвежский корабль. Там сообщили, что не заметили никакого изменения радиационного фона вокруг акватории Новой Земли. Судя по всему, российский диктатор наговорил здесь много лжи.
Путин говорит, что эта ракета имеет реактивный двигатель. При его работе должен быть радиационный фон. В воздухе эта температура сбрасывается во внешнее пространство. А это означает, что будет изменение радиационного фона. Никакого колебания радиационного фона в районе запуска ракеты не было. Это означает, что он врет,
– сказал Бессмертный.
Обратите внимание! Недавно стало известно, что Украина уничтожила ракету "Орешник" на территории России. Произошло это в 2023 году.
Что известно о ракете "Буревестник": кратко
- Российский диктатор Путин, как всегда, рассказывает, что ракета "Буревестник" не имеет аналогов в мире. Она якобы превосходит все ракетные системы по дальности полета.
- В издании The Wall Street Journal привели мнение западных экспертов по этой ракете. Там считают, что это – медленная и слишком сложная ракета для надежного применения.
- Главный редактор Defence Express Олег Катков опроверг главные мифы об этой ракете. Ее характеристики не соответствуют громким заявлениям Кремля.