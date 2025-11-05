Путин врет об испытаниях "Буревестника", – дипломат привел весомый аргумент

Российский диктатор Путин хвастался испытаниями очередной "уникальной" ракеты "Буревестник". Но, судя по всему, он снова наговорил много лжи.

Об этом 24 Каналу рассказал историк, политик и дипломат Роман Бессмертный, отметив, что Путин продолжает свои информационно-психологические "игры". Есть много вопросов относительно испытаний "Буревестника".

Что не так с испытаниями "Буревестника"?

Как отметил Бессмертный, в районе запуска ракеты "Буревестник" действительно находился норвежский корабль. Там сообщили, что не заметили никакого изменения радиационного фона вокруг акватории Новой Земли. Судя по всему, российский диктатор наговорил здесь много лжи.

Путин говорит, что эта ракета имеет реактивный двигатель. При его работе должен быть радиационный фон. В воздухе эта температура сбрасывается во внешнее пространство. А это означает, что будет изменение радиационного фона. Никакого колебания радиационного фона в районе запуска ракеты не было. Это означает, что он врет,

– сказал Бессмертный.

Что известно о ракете "Буревестник": кратко