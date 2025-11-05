Укр Рус
5 листопада, 22:27
Путін бреше про випробування "Буревестника", – дипломат навів вагомий аргумент

Петро Синєокий
Основні тези
  • Російський диктатор Путін знову розповідає про "унікальну ракету "Буревестник".
  • Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний наголосив, що Путін бреше про успішні випробування цієї ракети.

Російський диктатор Путін хвастався випробовуваннями чергової "унікальної" ракети "Буревестник". Але, судячи з усього, він знову наговорив багато брехні.

Про це 24 Каналу розповів історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, зауваживши, що Путін продовжує свої інформаційно-психологічні "ігри". Є багато питань щодо випробувань "Буревестника".

До теми "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими Путін залякує Трампа

Що не так з випробуваннями "Буревестника"?

Як наголосив Безсмертний, в районі запуску ракети "Буревестник" дійсно перебував норвезький корабель. Там повідомили, що не помітили жодної зміни радіаційного фону довкола акваторії Нової Землі. Судячи з усього, російський диктатор наговорив тут багато брехні. 

Путін каже, що ця ракета має реактивний двигун. При його роботі має бути радіаційний фон. В повітрі ця температура скидається у зовнішній простір. А це означає, що буде зміна радіаційного фону. Жодного коливання радіаційного фону в районі запуску ракети не було. Це означає, що він бреше,
– сказав Безсмертний.

Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо, що Україна знищила ракету "Орешник" на території Росії. Сталося це в 2023 році.

Що відомо про ракету "Буревестник": коротко

  • Російський диктатор Путін, як завжди, розповідає, що ракета "Буревестник" не має аналогів у світі. Вона буцімто перевершує усі ракетні системи за дальністю польоту.

  • У виданні The Wall Street Journal навели думку західних експертів щодо цієї ракети. Там вважають, що це – повільна та надто складна ракета для надійного застосування.

  • Головний редактор Defence Express Олег Катков спростував головні міфи про цю ракету. Її характеристики не відповідають гучним заявам Кремля.