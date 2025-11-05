Путін бреше про випробування "Буревестника", – дипломат навів вагомий аргумент

Російський диктатор Путін хвастався випробовуваннями чергової "унікальної" ракети "Буревестник". Але, судячи з усього, він знову наговорив багато брехні.

Про це 24 Каналу розповів історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, зауваживши, що Путін продовжує свої інформаційно-психологічні "ігри". Є багато питань щодо випробувань "Буревестника".

До теми "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими Путін залякує Трампа

Що не так з випробуваннями "Буревестника"?

Як наголосив Безсмертний, в районі запуску ракети "Буревестник" дійсно перебував норвезький корабель. Там повідомили, що не помітили жодної зміни радіаційного фону довкола акваторії Нової Землі. Судячи з усього, російський диктатор наговорив тут багато брехні.

Путін каже, що ця ракета має реактивний двигун. При його роботі має бути радіаційний фон. В повітрі ця температура скидається у зовнішній простір. А це означає, що буде зміна радіаційного фону. Жодного коливання радіаційного фону в районі запуску ракети не було. Це означає, що він бреше,

– сказав Безсмертний.

Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо, що Україна знищила ракету "Орешник" на території Росії. Сталося це в 2023 році.

Що відомо про ракету "Буревестник": коротко