Про це 24 Каналу розповів історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, зауваживши, що Путін продовжує свої інформаційно-психологічні "ігри". Є багато питань щодо випробувань "Буревестника".
До теми "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими Путін залякує Трампа
Що не так з випробуваннями "Буревестника"?
Як наголосив Безсмертний, в районі запуску ракети "Буревестник" дійсно перебував норвезький корабель. Там повідомили, що не помітили жодної зміни радіаційного фону довкола акваторії Нової Землі. Судячи з усього, російський диктатор наговорив тут багато брехні.
Путін каже, що ця ракета має реактивний двигун. При його роботі має бути радіаційний фон. В повітрі ця температура скидається у зовнішній простір. А це означає, що буде зміна радіаційного фону. Жодного коливання радіаційного фону в районі запуску ракети не було. Це означає, що він бреше,
– сказав Безсмертний.
Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо, що Україна знищила ракету "Орешник" на території Росії. Сталося це в 2023 році.
Що відомо про ракету "Буревестник": коротко
Російський диктатор Путін, як завжди, розповідає, що ракета "Буревестник" не має аналогів у світі. Вона буцімто перевершує усі ракетні системи за дальністю польоту.
У виданні The Wall Street Journal навели думку західних експертів щодо цієї ракети. Там вважають, що це – повільна та надто складна ракета для надійного застосування.
Головний редактор Defence Express Олег Катков спростував головні міфи про цю ракету. Її характеристики не відповідають гучним заявам Кремля.