Последний козырь или спектакль: зачем Кремль запустил "Циркон" по Сумам

Россия запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" по Сумах для испытаний и одиночной демонстрации своего "величия", хотя обещала массовое производство этого оружия еще с 2016 года.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил 24 Каналу, что Россия постепенно теряет статус технологической оружейной державы, которая когда-то входила в тройку мировых лидеров по экспорту вооружения. Она превращается в "бумажного тигра" ценой украинской борьбы.

Зачем Россия применила "Циркон" и что ей это дало?

Место пуска пока неизвестно, но обычно "Цирконы" базируются в Крыму и в территориальных водах возле полуострова.

"Циркон" – это большая противокорабельная ракета. Однако благодаря доработкам двигателя и топлива она позиционируется как гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования – своего рода аналог "Кинжала", который является гиперзвуковой ракетой воздушного базирования.

Ее применяли в 2023 и 2024 годах. Россияне обещали увеличить объемы в разы, а то и десятки раз, но сейчас видим лишь единичные применения,

– отметил Кузан.

Ее применяют, чтобы продемонстрировать "русское величие" и то, что они могут воевать не только дешевыми "Шахедами", но и высокотехнологичным оружием.

Насколько ослабла российская военная промышленность?

Однако способности России производить такие ракеты значительно уменьшились, в частности благодаря украинским дальнобойным ударам.

"Ракета – это очень сложная конструкция. Все эти удары значительно уменьшили возможности россиян изготавливать ракеты, оптику, средства противовоздушной обороны и противодействия воздушным угрозам", – подчеркнул Кузан.

Россия всегда входила в тройку лидеров по производству оружия, а по экспорту вооружения была на втором месте в мире. Но сейчас теряет позиции.

Россия стала "бумажным тигром" не сама по себе, а ценой нашей борьбы, наших жизней и территорий. Нам это не ощутимо – на нас прилетает "Циркон", враг продвигается на фронте. Однако для мира Россия действительно теряет свою угрозу. Сейчас они могут показывать демонстрационные образцы ракет, но уже не могут угрожать ими всей Европе, как обещал Путин еще с 2017 года,

– подытожил Кузан.

Что еще известно о состоянии российской оборонной промышленности?