Украина разработала крылатую ракету "Фламинго", которая может лететь на расстояние 3 тысячи километров. Благодаря тонне полезной нагрузки погрешность в 3 метра не будет иметь значения, поэтому ракета имеет хорошую точность.

Большинство информации о ракете "Фламинго" не обнародовано, что очень хорошо, потому что у оккупантов нет подсказок, как противодействовать. Это 24 Каналу отметил бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"В любом случае на таком расстоянии нужно несколько видов навигации, которые позволят нам быть точными и не отклоняться от цели. Также надо говорить о том, что это будут устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы системы, которые не позволят, например, уменьшить точность", – пояснил он.

Почему эта ракета уникальна?

Анатолий Храпчинский отметил, что, например, в США есть процедура, которая предусматривает шесть лет на определенную технологию. Каждая деталь является интеллектуальной собственностью каждого производителя, который это придумал.

В Украине большинство вооружения собирается через прямые контакты с поставщиками малых комплектующих. Наше государство закупает комплектующие и делает продукт. Поэтому можно говорить, что ракета "Фламинго" будет значительно дешевле, чем западные образцы вооружения.

Надо заметить, что таких средств вооружения, которые работали бы на такое расстояние, в мире пока нет. Это крылатая ракета с тонной нагрузки. Потому что большинство нормативов в мире запрещали выпускать оружие с такими расстояниями,

– подчеркнул авиаэксперт.

Что известно о ракете "Фламинго"?