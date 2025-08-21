Таких не было в мире, – авиаэксперт назвал уникальные возможности ракеты "Фламинго"
- Украина разработала крылатую ракету "Фламинго" с дальностью полета 3 тысячи километров и высокой точностью благодаря тонне полезной нагрузки.
- Ракета "Фламинго" дешевле западных аналогов, а также устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.
- Средств вооружения с подобной дальностью в мире еще не существует.
Украина разработала крылатую ракету "Фламинго", которая может лететь на расстояние 3 тысячи километров. Благодаря тонне полезной нагрузки погрешность в 3 метра не будет иметь значения, поэтому ракета имеет хорошую точность.
Большинство информации о ракете "Фламинго" не обнародовано, что очень хорошо, потому что у оккупантов нет подсказок, как противодействовать. Это 24 Каналу отметил бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.
Читайте также Сначала была розового цвета: СМИ впервые показали кадры уникальной ракеты "Фламинго"
"В любом случае на таком расстоянии нужно несколько видов навигации, которые позволят нам быть точными и не отклоняться от цели. Также надо говорить о том, что это будут устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы системы, которые не позволят, например, уменьшить точность", – пояснил он.
Почему эта ракета уникальна?
Анатолий Храпчинский отметил, что, например, в США есть процедура, которая предусматривает шесть лет на определенную технологию. Каждая деталь является интеллектуальной собственностью каждого производителя, который это придумал.
В Украине большинство вооружения собирается через прямые контакты с поставщиками малых комплектующих. Наше государство закупает комплектующие и делает продукт. Поэтому можно говорить, что ракета "Фламинго" будет значительно дешевле, чем западные образцы вооружения.
Надо заметить, что таких средств вооружения, которые работали бы на такое расстояние, в мире пока нет. Это крылатая ракета с тонной нагрузки. Потому что большинство нормативов в мире запрещали выпускать оружие с такими расстояниями,
– подчеркнул авиаэксперт.
Что известно о ракете "Фламинго"?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прошли успешные испытания украинской ракеты "Фламинго". По результатам, она является самой успешной, потому что летит на расстояние 3 тысячи километров. Вооружение планируют запустить в массовое производство. До декабря 2025 года Украина будет иметь больше собственных ракет.
Известно, что крылатая ракета "Фламинго" имеет боевую часть примерно 1000 килограммов, стартовую массу 6 тонн, размах фиксированного крыла 6 метров. Отмечается, что она устойчива к средствам РЭБ.