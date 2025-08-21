Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что для целей на малых расстояниях Украина использует другие средства. Зато "Фламинго" успешно может летать в Россию.

Смотрите также Нидерланды передают Patriot Польше для защиты логистического центра помощи Украине

Для каких ударов подходят ракеты "Фламинго"?

Бывший офицер Воздушных сил объяснил, что ракеты "Фламинго" могут сбивать российские цели во время массированных атак. Однако они лучше всего подходят для ударов по производственным мощностям врага на территории России. Тонна взрывчатки, которую имеет ракета, позволяет уничтожить целый цех и остановить производство на длительное время.

"Пока нет много информации в рамках безопасности. Мы понимаем, что враг, атакуя даже Запад Украины, пытается искать любые составляющие наших производств, которые мы можем привлекать к работе по таким ракетам", – сказал он.

По словам Храпчинского, ранее на Харьковском авиационном заводе Украина имела возможности для изготовления баллистических и крылатых ракет. Поэтому наша страна имеет мощности для производства "Фламинго", главная задача – масштабирование, чтобы наносить удары по важным объектам страны-агрессора.

Например, целью может быть Казань, где россияне ремонтируют свою стратегическую авиацию, а также промышленно-производственная зона Алабуга, которое является основным поставщиком "Шахедов" в России.

Что известно о ракете "Фламинго"?