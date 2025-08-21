Україна розробила крилату ракету "Фламінго", яка може летіти на відстань 3 тисячі кілометрів. Завдяки тонні корисного навантаження похибка у 3 метри не матиме значення, тому ракета має хорошу точність.

Більшість інформації про ракету "Фламінго" не оприлюднено, що дуже добре, бо в окупантів немає підказок, як протидіяти. Це 24 Каналу зауважив колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

"У будь-якому випадку на такій відстані потрібно декілька видів навігації, які дозволять нам бути точними та не відхилятися від цілі. Також треба казати про те, що це будуть стійкі до засобів радіоелектронної боротьби системи, які не дозволять, наприклад, зменшити точність", – пояснив він.

Чому ця ракета унікальна?

Анатолій Храпчинський зазначив, що, наприклад, у США є процедура, яка передбачає шість років на певну технологію. Кожна деталь є з інтелектуальною власністю кожного виробника, який це придумав.

В Україні більшість озброєння збирається через прямі контакти з постачальниками малих комплектуючих. Наша держава закуповує комплектуючі та робить продукт. Тому можна казати, що ракета "Фламінго" буде значно дешевшою, ніж західні зразки озброєння.

Треба зауважити, що таких засобів озброєння, які працювали б на таку відстань, у світі поки що немає. Це крилата ракета з тонною навантаження. Тому що більшість нормативів у світі забороняли випускати зброю з такими відстанями,

– підкреслив авіаексперт.

Що відомо про ракету "Фламінго"?