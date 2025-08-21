Більшість інформації про ракету "Фламінго" не оприлюднено, що дуже добре, бо в окупантів немає підказок, як протидіяти. Це 24 Каналу зауважив колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

"У будь-якому випадку на такій відстані потрібно декілька видів навігації, які дозволять нам бути точними і не відхилятися від цілі. Також треба казати про те, що це будуть стійкі до засобів радіоелектронної боротьби системи, які не дозволять, наприклад, зменшити точність", – пояснив він.

Чому ця ракета унікальна?

Анатолій Храпчинський зазначив, що, наприклад, у США є процедура, яка передбачає шість років на певну технологію. Кожна деталь є з інтелектуальною власністю кожного виробника, який це придумав.

В Україні більшість озброєння збирається через прямі контакти з постачальниками малих комплектуючих. Наша держава закуповує комплектуючі і робить продукт. Тому можна казати, що ракета "Фламінго" буде значно дешевшою, ніж західні зразки озброєння.

Треба зауважити, що таких засобів озброєння, які працювали б на таку відстань, у світі поки що немає. Це крилата ракета з тонною навантаження. Тому що більшість нормативів у світі забороняли випускати зброю з такими відстанями,

– підкреслив авіаексперт.

Що відомо про ракету "Фламінго"?