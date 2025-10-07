Украина представила свою новую ракету, так называемый "Пузатый Нептун", что является новой версией уже известной крылатой ракеты. Благодаря утолщениям на корпусе вооружение сможет дольше лететь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Это уже третья модификация привычного "Нептуна".

Что известно о ракете "Пузатый Нептун"?

Эксперты по оружию отмечают, что "Пузатый Нептун" – это интересное и даже элегантное решение. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль показал международным партнерам ракету Р-360 с утолщениями на корпусе. Поэтому она и получила свое название.

До нее украинские производители оружия выпустили противокорабельную Р-360 и РК360Л ("Длинный Нептун").

Диаметр "Пузатого Нептуна", вероятно, соответствует 38 сантиметрам, а размах его размах крыльев может достигать 4,5 метра. Утолщения, вероятно, нужны для топлива – это конформные баки, с помощью которых дальность полета ракеты будет больше. Если "Пузатый Нептун" является модификацией Р-360, то она сможет лететь на 500 километров.

К тому же разработчики могли увеличить размер боевой части. В этой версии ее вес может составлять более чем 150 килограммов.

По мнению издания, Украина показала европейским партнерам все версии "Нептуна", чтобы привлечь инвестиции в производство этих ракет.

Потому что тот же "Длинный Нептун" действительно вышел лучше MdCN – единственную в Европе собственную дальнобойную крылатую ракету,

– объяснили эксперты.

Стоит отметить! "Длинный Нептун" был успешно испытан во время атаки на Туапсе. Она пролетела около тысячи километров. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может увеличить производство ракет, что скорее всего повлияют на баланс сил в войне. Подробнее об этой ракете читайте в нашем материале.

