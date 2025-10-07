Политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий объяснил в эфире 24 Канала, что решение Трампа может иметь не только военное, но и политическое значение. Такая инициатива, по его словам, способна стать сигналом изменения подхода к поддержке Украины.
Что будет означать передача "Tomahawk" Украине?
Андрей Городницкий предположил, что решение о передаче ракет "Tomahawk" уже фактически принято. Для США это не только демонстрация поддержки Украины, но и политический шаг, который покажет переход Вашингтона на новый уровень сотрудничества. В то же время этот жест имеет прежде всего символическое значение.
Скорее всего, решение уже есть положительное, оно принято давным-давно. Как политическая поддержка Украины это звучит очень неплохо, это переход определенной красной линии для Трампа,
– отметил Городницкий.
Даже ограниченная партия "Tomahawk", по его оценке, будет иметь скорее политический эффект и сигнал для России, чем изменение оперативной ситуации. В то же время передача может открыть возможности для дальнейшей помощи, в частности разведданных и современного вооружения.
Технические ограничения и украинская альтернатива
Эти ракеты не способны существенно изменить ситуацию на фронте из-за ограниченного количества и высокой стоимости. Украинская разработка "Фламинго", по мнению специалиста, является более эффективной по характеристикам.
Я не вижу большой "вундервафли" в "Tomahawk", потому что, если говорить откровенно, наш "Фламинго" вдвое лучше по всем параметрам, а по цене – в четыре раза дешевле,
– объяснил политический эксперт.
Он добавил, что США изготовили около 9 тысяч таких ракет с 1980-х годов, поэтому передача Украине может ограничиться небольшой партией. Даже ограниченное количество "Tomahawk" станет скорее сигналом поддержки, чем фактором, который способен изменить ход войны.
"Tomahawk" для Украины: что сейчас известно
️Tomahawk – американские крылатые ракеты большой дальности. Их запускают с кораблей, подводных лодок, самолетов и наземных платформ. Они отличаются высокой точностью и устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы.
В 2025 году в медиа сообщали о возможной передаче этих ракет Украине. Дональд Трамп заявил, что почти принял решение, но официального подтверждения пока нет. Украина еще раньше просила США предоставить это оружие.
В Европе тоже обсуждают размещение Tomahawk. В Германии рассматривали вариант приобретения пусковых установок Typhon, а российский МИД пригрозил военным ответом на их размещение.