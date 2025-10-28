Полная чушь, – экс-сотрудник СБУ разобрал, что не так с российским "Буревестником"

Россия 21 октября осуществила тренировочный пуск ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Она якобы пролетела 14 тысяч километров за 15 часов. Однако на Запад испытание российской ракеты не произвело впечатления.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, действительно ли "Буревестник" представляет серьезную угрозу для западных стран. Также разведка Норвегия подтвердила, что россияне запустили крылатую ракету дальнего радиуса действия с ядерным двигателем с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

Важно "Летающий Чернобыль": что известно о ядерных ракетах "Буревестник", которыми Путин запугивает Трампа

Что может скрывать проект разработки "Буревестника"?

Ступак отметил, что Россия осуществила испытания "Буревестника", чтобы хоть что-то было, ведь о "Орешнике" все уже забыли.

"Лавров говорит, что западные политики якобы замолчали по "Буревестнику". Но они вообще и не начинали по поводу него что-то говорить. Я не видел никаких истерических сообщений от западной прессы или политиков, что у россиян якобы появилось какое-то вундерваффе. Все уже привыкли к угрозам России", – объяснил он.

К слову. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что он не слышал отзывов об испытании "Буревестника" по дипломатическим каналам от западных коллег. Все они якобы "как-то притихли".

В целом Россия не имела, по словам экс-сотрудника СБУ, проблема с доставкой одного из своих почти 5 тысяч ядерных зарядов. Она имеет много разнообразного оборудования, которое может нести ядерное оружие.

В то же время Дональд Трампа отреагировал на испытания "Буревестника" довольно спокойно, отметив, что США не нужны ракеты, ведь они имеют подводную лодку, которая расположена неподалеку России.

С этой лодки, по словам Ступака, может быть отправлена ракета, куда нужно, и нет смысла в том, чтобы она очень долго находилась в воздухе.

По технической составляющей "Буревестника", то это вообще полная чушь. В открытых источниках говорится о том, что эта супер ракета летит на высоте от 50 до 200 метров над землей. Но общеизвестно, что обычные российские крылатые ракеты так и летят над землей, маневрируя чуть выше, чуть ниже,

– отметил он.

Заявленная нереальная скорость "Буревестника" – 1300 километров в час. Однако, по его словам, даже старые советские самолеты перемещаются со скоростью почти 2000 километров в час.

Единственное заявленное преимущество этой ракеты – ядерный двигатель, который позволяет ей месяцами находиться в воздухе. Но какой смысл в этом? Чтобы держать весь мир в напряжении, где эта ракета упадет?

– отметил Иван Ступак.

Разработка "Буревестника", по мнению бывшего сотрудника СБУ, это проект по "распилу" средств среди высших должностных лиц России. Ведь чем громче проект, тем больше денег на нем можно "распилить".

Для понимания, в российском бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на все составляющие обороны и национальной безопасности – 177 миллиардов евро. В то же время на финансирование российской пропаганды будет выделено всего 1,5 миллиарда евро.

Что известно о запуске россиянами ядерной ракеты "Буревестник"?