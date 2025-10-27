Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Норвегия действительно подтвердила запуск "Буревестника"?

Это сделала норвежская разведывательная служба Etterretningstjenesten.

Там привели следующие данные:

Россияне осуществили пуск крылатой ракеты с ядерной силовой установкой 9М730 "Буревестник".

На этот раз оружие "пролетело значительно дальше, чем раньше".

Пуск осуществили с полигона на Новой Земле. Но он еще не означает завершение работ над ракетой.

Новая Земля – это архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Он входит в Архангельскую область России.

Новая Земля на карте, откуда запустили "Буревестник"

Что странного было в запуске?

В Defence Express обратили внимание, что Норвегия не сообщала о повышении радиоактивного фона. Эта страна обычно очень точно отслеживает любые действия россиян в регионе в атомной и ядерной сфере, фиксируя даже незначительные превышения радиационных норм.

И это странно, потому что такие превышения должны были бы быть – если Россия действительно запустила такую ракету.

Прямоточный воздушно-реактивный ядерный двигатель обычно предусматривает прохождение воздуха через активную зону реактора. Как раз за счет этого и образуется реактивная тяга, потому что воздух нагревается более чем на 1000 градусов. А вместе с тем образуется "радиоактивный выхлоп". Такие двигатели не являются чем-то новыми и в США они испытывались в рамках проекта Pluto для ракеты SLAM, которая должна была быть покрыта золотом,

– объяснили аналитики.

Они назвали две возможные причины. Во-первых, радиоактивные частицы в воздухе могли еще не долететь до самой Норвегии. Во-вторых, россияне могли использовать другую конструкцию воздушно-реактивного ядерного двигателя с закрытым контуром. В нем воздух нагревается за счет теплообменников реактора с жидкометаллическим носителем.

"Разработка таких реакторов в СССР шла и довольно активно, но они были в габаритах для подводных лодок. В частности ими оснащались экспериментальная К-27 и серийные 705(К) "Лира", которые были утилизированы. Сама эксплуатация выявила огромную сложность поддержки такого реактора, который требовал постоянной температуры металлического теплоносителя, "висмут-свинец" в 125 градусов. Иначе, в случае его затвердевания, вся система трубопроводов выходила из строя и подлежала замене", – указали Defence Express.

Но они одновременно отметили: для одноразового двигателя крылатой ракеты это не является проблемой, потому что ее ядерный реактор должен быть запущен только один раз для обеспечения единственного полета.

Интересно! Русская служба BBC сообщила, что в день испытаний, до них и после них американские самолеты радиологического контроля Boeing WC-135R Constant Phoenix были в США. А вот в августе, когда речь шла о том, что Россия готовится к испытаниям такой ракеты, – один из них дежурил в районе Балтийского моря. Патрулирование WC-135R в каком-то регионе означает, что американское правительство подозревает: в этом районе может происходить что-то связанное с радиацией.

Что говорят в России о "Буревестнике"?