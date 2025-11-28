"Супероружие Путина": в России могла взорваться ракета "Сармат" – феерическое видео неудачного запуска
- Под Оренбургом, вероятно, взорвалась ракета "Сармат", образовав фиолетовый "гриб" дыма.
- Инцидент произошел на полигоне в городе Ясный, но эвакуации жителей не проводили, поскольку угрозы якобы нет.
Огромный "гриб" фиолетового дыма 28 ноября поднимался над ракетным полигоном под российским Оренбургом. Вероятно, на полигоне могло взорваться "супероружие Путина" ракета "Сармат".
Это произошло возле границы с Казахстаном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что известно о неудачном запуске ракеты "Сармат"?
Инцидент произошел в городе Ясный в Оренбургской области, где расположена одноименная пусковая база.
Перед появлением облака из фиолетового дыма там прогремел взрыв. А в сети показали, что именно произошло.
Неудачный запуск ракеты: смотрите видео
На кадрах видно неудачный запуск ракеты, которая взорвалась прямо в воздухе над полигоном.
Жителей Ясного решили не эвакуировать, им угрозы якобы нет.
"Гриб" после взрыва ракеты в Ясном: смотрите видео
Справочно. В Ясном расположен космодром и база ракетных войск. Это одна 11 точек на территории России, откуда может осуществляться запуск ракет наземного базирования высокой дальности, в том числе и оснащенных ядерными боеголовками.
Предполагают, что на полигоне состоялся неудачный запуск "супероружия Путина" – межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Как пишут в Defence Express, фиолетовый цвет дыма присущ только ракетам, которые используют довольно токсичное топливо. Он образуется при соединении веществ известных как амил и гептил.
Что известно о ракетах "Сармат"?
Впервые публично о "Сармате" Путин заявил в марте 2018 года, а в апреле 2022 года он сообщил о якобы первом успешном запуске. Возможная максимальная дальность этой ракеты – 18 000 километров, а длина – 35,5 метра.
В мае сообщали, что ракета "Сармат" взорвалась в испытательной шахте. Это приостановило работы над ней, а их восстановить будет трудно из-за санкций и сложности с комплектованием.
А в октябре Россия снова взялась угрожать, что "Сармат" скоро станет на боевое дежурство.