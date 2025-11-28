"Суперзброя Путіна": у Росії могла вибухнути ракета "Сармат" – феєричне відео невдалого запуску

Величезний "гриб" фіолетового диму 28 листопада здіймався над ракетним полігоном під російським Оренбургом. Ймовірно, на полігоні могла вибухнути "суперзброя Путіна" – ракета "Сармат".

Це сталося біля кордону з Казахстаном. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про невдалий запуск ракети "Сармат"?

Інцидент стався у місті Ясний в Оренбурзькій області, де розташована однойменна пускова база.

Перед появою хмари з фіолетового диму там пролунав вибух. А у мережі показали, що саме сталося.

Невдалий запуск ракети: дивіться відео

На кадрах видно невдалий запуск ракети, яка вибухнула просто у повітрі над полігоном.

Жителів Ясного вирішили не евакуювати. Їм загрози нібито нема.

"Гриб" після вибуху ракети у Ясному: дивіться відео

Довідково. У Ясному розташований космодром та база ракетних військ. Це одна з 11 точок на території Росії, звідки може здійснюватися запуск ракет наземного базування високої дальності, у тому числі й оснащених ядерними боєголовками.

Припускають, що на полігоні відбувся невдалий запуск "суперзброї Путіна" – міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Як пишуть у Defence Express, фіолетовий колір диму притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Він утворюється при сполученні речовин відомих як аміл і гептил.

Що відомо про ракети "Сармат"?