"Суперзброя Путіна": у Росії могла вибухнути ракета "Сармат" – феєричне відео невдалого запуску
- Під Оренбургом, ймовірно, вибухнула ракета "Сармат", утворивши фіолетовий "гриб" диму.
- Інцидент стався на полігоні в місті Ясний, але евакуації жителів не проводили, оскільки загрози нібито немає.
Величезний "гриб" фіолетового диму 28 листопада здіймався над ракетним полігоном під російським Оренбургом. Ймовірно, на полігоні могла вибухнути "суперзброя Путіна" – ракета "Сармат".
Це сталося біля кордону з Казахстаном. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Дивіться також Сильні вибухи та багато пожеж: дрони атакували Саратов, Енгельс і Таганрог
Що відомо про невдалий запуск ракети "Сармат"?
Інцидент стався у місті Ясний в Оренбурзькій області, де розташована однойменна пускова база.
Перед появою хмари з фіолетового диму там пролунав вибух. А у мережі показали, що саме сталося.
Невдалий запуск ракети: дивіться відео
На кадрах видно невдалий запуск ракети, яка вибухнула просто у повітрі над полігоном.
Жителів Ясного вирішили не евакуювати. Їм загрози нібито нема.
"Гриб" після вибуху ракети у Ясному: дивіться відео
Довідково. У Ясному розташований космодром та база ракетних військ. Це одна з 11 точок на території Росії, звідки може здійснюватися запуск ракет наземного базування високої дальності, у тому числі й оснащених ядерними боєголовками.
"Гриб" після вибуху ракети у Ясному: дивіться відео
Припускають, що на полігоні відбувся невдалий запуск "суперзброї Путіна" – міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".
Як пишуть у Defence Express, фіолетовий колір диму притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Він утворюється при сполученні речовин відомих як аміл і гептил.
Що відомо про ракети "Сармат"?
Вперше публічно про "Сармат" Путін заявив у березні 2018 року, а у квітні 2022 він повідомив про нібито перший успішний запуск. Можлива максимальна дальність цієї ракети – 18 000 кілометрів, а довжина – 35,5 метра.
У травні повідомляли, що ракета "Сармат" вибухнула у випробувальній шахті. Це призупинило роботи над нею, а їх відновити буде важко через санкції та складнощі з комплектуванням.
А у жовтні Росія знову взялася погрожувати, що "Сармат" скоро стане на бойове чергування.