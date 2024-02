Иностранные компоненты: в ракетах из КНДР была найдена западная и китайская электроника

В феврале Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами из КНДР. Позже было исследовано содержимое этих ракет, где обнаружили, что они содержат электронные компоненты мировых компаний.

Россия уже несколько раз била по Украине северокорейскими баллистическими ракетами, в которых нашли сотни компонентов, принадлежащих американским и европейским компаниям. Согласно проведенному анализу, они содержат электронные компоненты, изготовленные мировыми компаниями, такими как Siemens, Fairchild и другими.

Что нашли в ракетах от КНДР

В ракетах, которые приземлились в Оболонском районе Киева в феврале, содержатся электронные компоненты европейских, западных, японских и китайских компаний.

Какие иностранные компоненты были найдены:

микроконтроллеры;

флеш-накопители памяти;

преобразователи;

источники питания;

усилители;

антенны для приема спутникового сигнала и прочее.

Среди производителей электронных компонентов, которые Северная Корея использовала при создании баллистических ракет, можно выделить компании, такие как немецкая Siemens, американские Fairchild Semiconductor International, Inc. и Analog Devices, Inc, японская NSK Ltd. / NSK Automation, китайский ZHONGKEWEI.

Иностранные компоненты, что нашли в ракетах КНДР / фото "Украинской правды"

Что известно о ракетах из КНДР