Іноземні компоненти: у ракетах з КНДР було знайдено західну та китайську електроніку

У лютому Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами з КНДР. Пізніше було досліджено вміст цих ракет, де виявили, що вони містять електронні компоненти світових компаній.

Росія вже кілька разів била по Україні північнокорейськими балістичними ракетами, в яких знайшли сотні компонентів, що належать американським та європейським компаніям. Згідно з проведеним аналізом, вони містять електронні компоненти, що виготовлені світовими компаніями, такими як Siemens, Fairchild та іншими.

Дивіться також Росія "купається" у снарядах від КНДР: Сеул назвав приголомшливу цифру

Що знайшли в ракетах від КНДР

У ракетах, які приземлилися в Оболонському районі Києва у лютому, містяться електронні компоненти європейських, західних, японських та китайських компаній.

Які іноземні компоненти було знайдено:

мікроконтролери;

флеш-накопичувачі пам'яті;

перетворювачі;

джерела живлення;

підсилювачі;

антени для прийому супутникового сигналу та інше.

Серед виробників електронних компонентів, які Північна Корея використовувала при створенні балістичних ракет, можна виділити компанії, такі як німецька Siemens, американські Fairchild Semiconductor International, Inc. та Analog Devices, Inc., японська NSK Ltd. / NSK Automation, китайська ZHONGKEWEI.

Іноземні компоненти, що знайшли в ракетах КНДР / фото "Української правди"

Що відомо про ракети з КНДР