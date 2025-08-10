В конце июля Россия ударила по Киеву. Во время атаки были ранены полицейские, они до сих пор в больнице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Смотрите также Дарницкий район Киева во время войны: как восстанавливают после обстрелов, что с укрытиями и застройкой

В каком состоянии столичные полицейские после атаки 31 июля?

Юрий Зелинский, Александр Лысенко и Ярослав Воробей – бойцы полка полиции особого назначения №1 ГУНП в Киеве. Их сильно ранила вражеская ракета во время одной из атак. Правоохранители даже не доехали до места попадания в жилой дом в Святошинском районе.

В тот момент, когда полицейские направлялись на место происшествия, рядом с их служебным автомобилем упал обломок ракеты. От мощной ударной волны все трое получили многочисленные осколочные ранения и потеряли сознание. Двое правоохранителей впоследствии пришли в себя и вытащили из разбитого автомобиля без сознания товарища, у которого, к тому же, было сильное кровотечение. Полицейские наложили побратиму турникет и вызвали скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала пострадавших,

– рассказали в ведомстве.

Сейчас все трое на стационарном лечении.

"Один из ребят в тяжелом состоянии – перенес несколько операций и готовится к следующим. Впереди у них долгий путь к восстановлению", – уточнили в полиции.

Один из пострадавших добавил: считают, что если выжили, то еще нужны.