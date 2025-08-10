Наприкінці липня Росія вдарила по Києву. Під час атаки було поранено поліцейських, вони досі в лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

В якому стані столичні поліцейські після атаки 31 липня?

Юрій Зелінський, Олександр Лисенко та Ярослав Воробей – бійці полку поліції особливого призначення №1 ГУНП у Києві. Їх сильно поранила ворожа ракета під час однієї з атак. Правоохоронці навіть не доїхали до місця влучання в житловий будинок у Святошинському районі.

У той момент, коли поліцейські прямували на місце події, поряд із їхнім службовим автомобілем впав уламок ракети. Від потужної ударної хвилі всі троє отримали численні осколкові поранення та знепритомніли. Двоє правоохоронців згодом прийшли до тями та витягнули з розбитого автомобіля непритомного товариша, в якого, до того ж, була сильна кровотеча. Поліцейські наклали побратиму турнікет та викликали швидку медичну допомогу, яка ушпиталила постраждалих,

– розповіли у відомстві.

Зараз усі троє на стаціонарному лікуванні.

"Один з хлопців у важкому стані – переніс декілька операцій і готується до наступних. Попереду в них тривалий шлях до відновлення", – уточнили в поліції.

Один з постраждалих додав: вважають, що якщо вижили, то ще потрібні.