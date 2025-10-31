Летит считанные минуты, – экс-офицер Воздушных сил об ударах ракетой, которая может нести ядерный заряд
- Россия использует наземную ракету 9М729, которая может нести ядерный заряд, что нарушает международные договоренности.
- Украине необходимо существенно увеличивать количество средств противовоздушной обороны, поскольку Россия серьезно нагружает украинскую ПВО.
Россия использует против Украины наземную ракету 9М729. Это оружие может нести ядерный заряд. Такое поведение Кремля является очень опасным и нарушает немало правил.
Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал в эфире 24 Канала, что Россия давно производит ракеты, которые нарушают международные договоренности по расстоянию работы и определенных боевых характеристик. В последнее время Россия существенно увеличила количество ударов таким оружием по территории Украины.
Почему растет угроза со стороны России?
Анатолий Храпчинский подчеркнул, что враг активно совершенствует определенные виды своего вооружения. Он заметил, что ракету 9М729 часто связывают с Искандер-К – разновидностью крылатой ракеты.
Это оружие запускают на малом расстоянии от Украины. время ее подлета считанные минуты,
– сказал он.
Чтобы была возможность противодействовать такому оружию, Украине нужно существенно увеличивать количество средств противовоздушной обороны. То, что уже есть – недостаточно, ведь Россия серьезно нагружает украинскую ПВО.
Каждую ночь оккупанты запускают по территории Украины примерно 800 воздушных целей одновременно.
Надо увеличивать количество систем, улучшать те, которые уже есть, говорить (партнерам Украины – 24 Канал) не только о ПВО, но и о системах противоракетной защиты. Ведь, к сожалению, у нас этого еще нет,
– подчеркнул бывший офицер Воздушных сил.
Он объяснил такую необходимость тем, что комбинированные атаки врага крылатыми ракетами и баллистикой существенно влияют на способности противодействовать.
Почему обостряется ситуация вокруг ядерного оружия?
Россия провела тестирование ядерного подводного аппарата под названием "Посейдон". Владимир Путин похвастался скоростью этого оружия и что якобы аналогов в мире нет.
Россия уже более 20 раз атаковала территорию Украины ракетой, которая способна нести ядерную или обычную боеголовку. Такое оружие угрожает не только нашему государству, ведь имеет значительную дальность полета.
Кремлевский диктатор все чаще и чаще говорит о новых ядерных разработках. На это отреагировал Дональд Трамп, заявив, что США планируют возобновить испытания собственного ядерного оружия.