Лукашенко пригрозил "бахнуть по Европе" "Орешником"

Александр Лукашенко заявил о размещении российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси и пригрозил ударами по странам Европы. По его словам, они с российским диктатором Путиным могут в любой момент принять такое решение.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси, передает 24 Канал со ссылкой на белорусское информагентство BELTA.

Читайте также "Орешник" в Беларуси: что задумал Путин и какие риски для Украины

Как Лукашенко угрожает Европе?

Белорусский диктатор снова заговорил о российском ракетном комплексе "Орешник" и заявил, что уже в декабре он станет на боевое дежурство на территории его страны.

В Минобороны страны рассказали об итогах поездки в Витебскую область, где Лукашенко также сообщил, что Беларусь якобы уже обменяла размещенное ранее на своей территории ядерное оружие на более новую версию из России.

Мы наше ядерное вооружение обменяли – старое отправили обратно в Россию, а новое уже завезли. Его привели в порядок, это дорогое удовольствие – обслуживать такое оружие. Россияне помогают. Мы тренируемся, как его применять – и с самолетов, и ракетными системами. Мы этого не скрываем,

– заявил Лукашенко.

Он также подтвердил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство новейший российский ракетный комплекс "Орешник", который, по данным разведки, может иметь радиус действия до 5 тысяч километров и потенциально несет ядерные боеголовки.

Хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь,

– дерзко добавил он.

Что известно о ракете "Орешник"?