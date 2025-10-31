Лукашенко пригрозив "бахнути по Європі" "Орешником"
- Лукашенко заявив про розміщення в Білорусі російського ракетного комплексу "Орешник" і погрожує Європі ракетними ударами.
- Білорусь обміняла старе ядерне озброєння на нове з Росії.
Олександр Лукашенко заявив про розміщення російського ракетного комплексу "Орешник" в Білорусі та пригрозив ударами по країнах Європи. За його словами, вони з російським диктатором Путіним можуть будь-коли ухвалити таке рішення.
Про таке заявив самопроголошений президент Білорусі, передає 24 Канал з посиланням на білоруську інформагенцію BELTA.
Як Лукашенко погрожує Європі?
Білоруський диктатор знову заговорив про російський ракетний комплекс "Орешник" і заявив, що вже у грудні він стане на бойове чергування на території його країни.
У Міноборони країни розповіли про підсумки поїздки до Вітебської області, де Лукашенко також повідомив, що Білорусь нібито вже обміняла розміщену раніше на своїй території ядерну зброю на новішу версію з Росії.
Ми наше ядерне озброєння обміняли – старе відправили назад до Росії, а нове вже завезли. Його привели в порядок, це дороге задоволення – обслуговувати таку зброю. Росіяни допомагають. Ми тренуємося, як її застосовувати – і з літаків, і ракетними системами. Ми цього не приховуємо,
– заявив Лукашенко.
Він також підтвердив, що у грудні планується поставити на бойове чергування новітній російський ракетний комплекс "Орешник", який, за даними розвідки, може мати радіус дії до 5 тисяч кілометрів і потенційно несе ядерні боєголовки.
Хочу, щоб вони розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся,
– зухвало додав він.
Що відомо про ракету "Орешнік"?
Як зазначають фахівці, такий ворожий комплекс є технічно недосконалою зброєю. По суті, це модифікована радянська міжконтинентальна ракета, з якої прибрали два ступені. Через це комплекс втратив баланс і став ненадійним у використанні.
Президент України Володимир Зеленський попереджав, що Москва планує розмістити ці ракети в Білорусі. Він наголосив, що це становить серйозну загрозу для всієї Європи та закликав західних партнерів звернути особливу увагу на такі дії Кремля.
За даними українських спецслужб, виробництво ракет для комплексу "Орешник" не зазнає впливу санкцій і продовжується безперебійно, що лише підсилює потенційну небезпеку від його розгортання.
Нещодавно стало відомо, що українські сили знищили один із російських ракетних комплексів "Орешник" на території Росії. Це сталося позаминулого літа в районі Капустиного Яру.
У листопаді 2024 року Росія вдарила "Орешником" по Дніпру.