21 августа, 10:05
Ракетная атака по Мукачево: что известно о пострадавших и последствиях

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские войска нанесли ракетные удары по промышленному объекту в Мукачево, что повлекло пожар площадью около 7 тысяч квадратных метров.
  • В результате удара пострадали 15 человек, а на месте работают оперативные службы для ликвидации последствий.

Российские войска нанесли ракетные удары по Мукачево. В результате этого есть пострадавшие, возник большой пожар.

Целью ударов был промышленный объект. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какие последствия ракетной атаки по Мукачево?

Российские войска нанесли ракетные удары по промышленному объекту в Мукачево. В результате на территории предприятия возник масштабный пожар площадью около 7 тысяч квадратных метров.

Известно о 15 пострадавших от российского удара.

На месте работают оперативные службы. Ликвидация последствий продолжается.

ГСЧС ликвидирует последствия удара в Мукачево

Что известно о ракетном обстреле Мукачево?

  • В ночь на 21 августа россияне нанесли ракетный удар по Мукачевскому району. В результате удара разрушены складские помещения, занялся пожар. Пострадавших госпитализировали в больницу, из них два человека находятся в тяжелом состоянии.
  • В результате удара разрушены складские помещения, занялся пожар на месте, сейчас продолжается спасательная операция.
  • Известно, что 2 ракеты "Калибр" попали в завод по производству бытовых приборов.