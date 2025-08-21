Российские войска нанесли ракетные удары по Мукачево. В результате этого есть пострадавшие, возник большой пожар.

Целью ударов был промышленный объект. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какие последствия ракетной атаки по Мукачево?

Российские войска нанесли ракетные удары по промышленному объекту в Мукачево. В результате на территории предприятия возник масштабный пожар площадью около 7 тысяч квадратных метров.

Известно о 15 пострадавших от российского удара.

На месте работают оперативные службы. Ликвидация последствий продолжается.

ГСЧС ликвидирует последствия удара в Мукачево

Что известно о ракетном обстреле Мукачево?