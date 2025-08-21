Ракетна атака по Мукачеву: що відомо про постраждалих та наслідки
- Російські війська завдали ракетних ударів по промисловому об'єкту у Мукачеві, що спричинило пожежу площею близько 7 тисяч квадратних метрів.
- Внаслідок удару постраждали 15 осіб, а на місці працюють оперативні служби для ліквідації наслідків.
Російські війська завдали ракетних ударів по Мукачеву. Внаслідок цього є постраждалі, виникла велика пожежа.
Ціллю ударів був промисловий об'єкт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України і Мукачівську міську раду.
Які наслідки ракетної атаки по Мукачеву?
Російські війська завдали ракетних ударів по промисловому об'єкту у Мукачеві. Внаслідок цього на території підприємства виникла масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метрів.
Відомо про 15 постраждалих від російського удару. З них 12 госпіталізовано у Лікарні святого Мартина. 6 людей ще залишаються у лікарні, їх стан стабільний.
Двоє пацієнтів знаходяться у травматології, 1 – у хірургічному відділі та 1 – у неврологічному. Також звертаються постраждалі, які отримали психотравми.
На місці працюють оперативні служби. Ліквідація наслідків триває.
ДСНС ліквідує наслідки удару у Мукачеві
Що відомо про ракетний обстріл Мукачева?
- У ніч на 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Постраждалих госпіталізували до лікарні, з них двоє осіб перебувають у важкому стані.
- Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа на місці, наразі триває рятувальна операція.
- Відомо, що 2 ракети "Калібр" влучили у завод з виробництва побутових приладів.