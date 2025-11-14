Одна из самых жестоких, – авиаэксперт назвал важную деталь в атаке по Киеву

Массированная атака по Киеву 14 ноября была одной из самых жестоких за все время российских ударов по столице. Враг продолжает заниматься терроризмом.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап, отметив, что враг пытается нанести как можно больше разрушений. Тут еще стоит упомянуть и о другой детали.

Что известно о ракетном ударе 14 ноября?

Как отметил Криволап, на этот раз похоже на то, что российские оккупанты пытались бить по киевским ТЭЦ. Но цели врага были несколько иными.

Они понимали, что эти ракеты будут отводиться с помощью нашего РЭБа. Они хотели, чтобы мы их отвели. Или остаешься без тепла и без электричества, или отводишь ракеты – и они лупят по гражданской инфраструктуре. Суррогат садизма и терроризма,

– сказал Криволап.

Обратите внимание! В конце августа Россия почему-то атаковала противокорабельной ракетой "Циркон" по Сумах. Удар оказался неэффективным.

При этом враг работает над тем, чтобы увеличивать масштабы ракетных атак по Украине. Если в мае 2022 года Россия использовала до 5 "Искандеров" в месяц, то сейчас количество выросло до 60 – 70. То же самое с "Кинжалами". Раньше было по 1 – 2 в месяц. Сейчас речь идет о 10 – 15.

Вот эта постоянная истерика от Путина, чтобы хоть что-то сделать. Вот был совершенно непонятный удар противокорабельной ракетой "Циркон", которая приближается по характеристикам к гиперзвуку, по Сумах. Вообще не укладывается в голову. Я не могу понять. Она взлетала с моря, летела через море, через всю Украину – и потом ударила по Сумах. Полная чушь,

– отметил Криволап.

