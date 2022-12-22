Ракетный удар по Кривому Рогу: тяжелораненая 7-летняя девочка наконец-то пришла в себя
Источник:Суспільне
Семилетняя девочка, получившая тяжелые ранения во время атаки оккупантов по Кривому Рогу 16 декабря, наконец-то пришла в себя. Ребенка вытащили из-под завалов разрушенной многоэтажки.
Девочка уже пришла в себя, однако ее состояние до сих пор тяжелое. Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе Днепропетровской ОВА, пишет 24 канал.
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Ребенок уже перенес две операции
В результате ракетного удара россиян по многоэтажке у семилетней девочки минно-взрывная травма. Кроме того, тяжелая травма грудной клетки и ранение глаза. В Кривом Роге ребенку уже сделали первую операцию, затем доставили в Днепр – для еще одной.
Пострадавшая девочка уже пришла в себя и может общаться с родными. Впрочем, состояние маленькой остается тяжелым. Сейчас она находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. В ближайшее время врачи планируют провести операцию на глазу.
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Оккупанты ударили по многоэтажке в Кривом Роге: что нужно знать
- Российские захватчики мощно обстреляли Кривой Рог ракетами 16 декабря. Одна из них попала в многоэтажку.
- Под завалами оказались люди. К сожалению, пятеро жителей погибли, а еще 13 получили ранения. Среди них и 4 ребенка.
- Оккупанты безжалостно убили супругов Александра и Людмилу Корнийчуков и их полуторагодовалого сына Артема.
- Из-под завалов вытащили троих взрослых и столько же детей. В частности, и маленькую семилетнюю девочку. Она застряла под развалинами дома. Видео, как вытаскивали девочку, можно посмотреть здесь.