Об этом 19 декабря написал руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что погибла семья Корнийчуков.

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"Нет слов, чтобы передать боль, горе и печаль, которые переполняют сердце. Молодая семья Александра и Людмилы Корнийчуков и их сынишка – 1,5 летнего Артема… Счастлива, полна планов, надежд", – сказал Вилкул.

"Этому нет прощения"

Глава администрации отметил, что россияне разрушили мирный дом и убили мирных людей. Он опубликовал фото с церемонии прощания.

Проклятый враг забрал все, уничтожил, разрушил мирное здание, убил мирных людей. Этому нет прощения, изверги обязательно понесут наказание за свои преступления. Глубоко сочувствуем родным и близким погибших. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, – сказал Вилкул.



Прощание с убитыми / Фото с телеграмма Александра Вилкула



Погибли молодые супруги Корнийчуков / Фото с телеграмма Александра Вилкула



Россияне убили полуторагодовалого ребенка / Фото с телеграмма Александра Вилкула



Враг попал ракетой в жилой дом / Фото с телеграмма Александра Вилкула



Люди пришли в дом, где произошла трагедия / Фото с телеграмма Александра Вилкула

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