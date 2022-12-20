Об этом 19 декабря написал руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что погибла семья Корнийчуков.
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"Нет слов, чтобы передать боль, горе и печаль, которые переполняют сердце. Молодая семья Александра и Людмилы Корнийчуков и их сынишка – 1,5 летнего Артема… Счастлива, полна планов, надежд", – сказал Вилкул.
"Этому нет прощения"
Глава администрации отметил, что россияне разрушили мирный дом и убили мирных людей. Он опубликовал фото с церемонии прощания.
Проклятый враг забрал все, уничтожил, разрушил мирное здание, убил мирных людей. Этому нет прощения, изверги обязательно понесут наказание за свои преступления. Глубоко сочувствуем родным и близким погибших. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, – сказал Вилкул.
Прощание с убитыми / Фото с телеграмма Александра Вилкула
Погибли молодые супруги Корнийчуков / Фото с телеграмма Александра Вилкула
Россияне убили полуторагодовалого ребенка / Фото с телеграмма Александра Вилкула
Враг попал ракетой в жилой дом / Фото с телеграмма Александра Вилкула
Люди пришли в дом, где произошла трагедия / Фото с телеграмма Александра Вилкула
Что известно о последствиях атаки на Кривой Рог 16 декабря
- Российские оккупанты попали в пятиэтажку. Под развалинами спасатели нашли мертвых супругов. Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночью 17 декабря спасатели отыскали и тело полуторагодовалого мальчика.
- Количество жертв от обстрела 17 декабря возросло до 5 человек. Также 12 человек получили ранения.
- Резниченко сказал, что среди раненых четверо детей. В частности, 7-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.