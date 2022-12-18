В пятницу, 16 декабря, ракета кафиров сокрушила многоэтажку в Кривом Роге, у которых были супруги с детьми. Заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своих соцсетях опубликовал видео, как силовики достают из-под аваила тело младенца.

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Как Россия воюет с мирным населением

Очевидно, что оккупантам уже не победить на поле боя и не одолеть украинскую армию, поэтому они запускают ракеты по мирным объектам. В частности, представитель силовых структур Белошицкий уверен, что "вторая армия" является "армией чертей", ведь убивает невинных людей.

Когда вижу зверства наших диких соседей, задаю себе вопрос, как это заблуждение природы и истории до сих пор существует. В результате ракетных обстрелов пострадали невинные люди: 13 травмированных, 4 погибших. Среди погибших — полуторагодовалый ребенок,

– написал полицейский.

Кроме того, он отметил, что помогали спасателям разбирать завалы те украинцы, которые потеряли свой дом, здоровье и жизнь из-за захватчиков.

Как спасатели извлекают тело ребенка в Кривом Роге: смотрите видео

Обратите внимание! В своем сообщении Белошицкий поблагодарил Игоря Черниенко, Кирилла Грабова и Елену Андрющенко, которые, очевидно, помогали осуществлять эту операцию. Кроме того, он отдал должное медикам и спасателям.

24 Канал также выражает соболезнования родным и близким погибшим и благодарит украинских спасателей, полицейских и медиков за их работу.

Оккупанты попали в штаб гуманитарной помощи на Херсонщине

Важно понимать, что ракетные обстрелы по мирным людям не случайно. Российские захватчики систематически наносят удары по гражданским. В частности, 17 декабря из миномета вражеские военнослужащие обстреляли пригород Херсона, а именно село Степановку. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи, в результате чего 1 женщина скончалась от полученных ранений, еще 2 человека – в больнице. Об этом сообщил глава ОВА Янушевич.

