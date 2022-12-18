У п'ятницю, 16 грудня, ракета окупантів розтрощила багатоповерхівку в Кривому Розу, у які було подружжя з дітьми. Заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своїх соцмережах опублікував відео, як силовики дістають з-під авалів тіло немовляти.

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Як Росія воює з мирним населенням

Очевидно, що окупантам уже не здобути перемогу на полі бою та не здолати українську армію, тому вони запускають ракети по мирних об'єктах. Зокрема, представник силових структур Білошицький впевнений, що "друга армія" є насправді "армією чортів", адже вбиває невинних людей.

Коли бачу звірства наших диких сусідів, задаю собі питання, як ця помилка природи та історії досі існує. Внаслідок ракетного обстрілу постраждали невинні люди: 13 травмованих, 4 загиблих. Серед загиблих — півторарічна дитина,

– написав поліцейський.

Окрім того, він зазначив, що допомагали рятувальникам розбирати завали ті українці, які втратили свій дім, здоров'я та життя через загарбників.

Як рятувальники витягають тіло дитини в Кривому Розі: дивіться відео

Зверніть увагу! У своєму дописі Білошицький подякував Ігорю Чернієнку, Кирилу Грабовому та Олені Андрющенко, які, очевидно, допомагали здійснювати цю операцію. Окрім того, він віддав належне медикам та рятувальникам.

24 Канал також висловлює співчуття рідним та близьким загиблим та дякує українським рятувальникам, поліцейським та медикам за їхню роботу.

Окупанти влучили у штаб гуманітарної допомоги на Херсонщині

Важливо розуміти, що ракетні обстріли по мирних людях не є випадковістю. Російські загарбники систематично завдають ударів по цивільних. Зокрема, 17 грудня з міномета ворожі військовослужбовці обстріляли передмістя Херсону, а саме – село Степанівку. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги, внаслідок чого 1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей – у лікарні. Про це повідомив голова ОВА Янушевич.

