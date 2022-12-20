Про це 19 грудня написав керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він зазначив, що загинула сім'я Корнійчуків.

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"Немає слів, щоб передати біль, горе та смуток, що переповнюють серце. Молода сім'я Олександра та Людмили Корнійчуків і їхнього синочка – 1,5 річного Артема… Щаслива, сповнена планів, надій", – сказав Вілкул.

"Цьому немає прощення"

Очільник адміністрації зазначив, що росіяни зруйнували мирний будинок та вбили мирних людей. Він опублікував фото з церемонії прощання.

Клятий ворог забрав все, знищив, зруйнував мирний будинок, вбив мирних людей. Цьому немає прощення, нелюди обов'язково понесуть покарання за свої злочини. Глибоко співчуваємо рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять про них назавжди залишиться у наших серцях, – сказав Вілкул.



Прощання з вбитими / Фото з телеграму Олександра Вілкула



Загинуло молоде подружжя Корнійчуків / Фото з телеграму Олександра Вілкула



Росіяни вбили півторарічну дитину / Фото з телеграму Олександра Вілкула



Ворог влучив ракетою у житловий будинок / Фото з телеграму Олександра Вілкула



Люди прийшли до будинку, де сталася трагедія / Фото з телеграму Олександра Вілкула

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