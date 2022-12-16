Под обломками дома еще их маленький сын. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал фото дома – он полностью разрушен.

Важно Террористический удар по дому в Кривом Роге: 3 человека погибли еще 13 – ранены

Много раненых детей

Также погибла 64-летняя женщина, 13 человек ранены, в том числе и четверо детей. Все находятся в больнице, а 7-летняя девочка – в тяжелом состоянии.

Семьи просто жили в своем доме... Россияне заплатят за каждую искалеченную жизнь,

– подчеркнул Резниченко.

Удар по дому в Кривом Роге / Фото Днепропетровской ОВА: