Ракетный обстрел Винницы: количество погибших возросло до 20 человек

Сразу после ракетного обстрела центра Винницы 14 июля стало известно лишь о нескольких погибших, среди которых есть дети. Однако впоследствии количество жертв возросло до 20 человек.

Однако по состоянию на 13 часов озвученные данные еще не окончательны, поскольку спасатели продолжают работать на месте происшествия. Также с пострадавшими и свидетелями удара по состоянию на 13 часов продолжают работать психологи ГСЧС.

Это событие Жуткий ракетный обстрел Винницы: все что известно об атаке врага 14 июля

В общей сложности пострадали 90 человек, а среди погибших было 2 ребенка. В тяжелом состоянии госпитализировали около 50 человек. Всем, кто получил ранения, сразу начали оказывать помощь медики экстренных служб.

Центр Винницы сразу после попадания ракет: смотрите видео