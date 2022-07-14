Ракетний обстріл Вінниці: кількість загиблих зросла до 20 осіб
Джерело:Офіс Генрокурора
Одразу після ракетного обстрілу центру Вінниці 14 липня стало відомо лише про кількох загиблих, серед яких є діти. Проте згодом кількість жертв зросла до 20 людей.
Станом на 13 годину озвучені дані ще не є остаточними, оскільки рятувальники продовжують працювати на місці події. Постраждалим та свідкам удару допомогу надають психологи ДСНС.
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Скільки людей зазнали поранень
Загалом постраждали 90 людей, а серед загиблих було 2 дитини. Однак за уточненою інформацією, стало відомо вже про трьох дітей. У важкому стані госпіталізували приблизно 50 осіб. Усім, хто зазнав поранень, одразу почали надавати допомогу медики екстрених служб.
Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби. Розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Вінницькій області,
– зазначили в Генпрокуратурі.
Головне про ракетний обстріл Вінниці
- Три російські ракети влучили в цивільні об'єкти в центрі міста. Велика кількість постраждалих зумовлена тим, що це сталося посеред дня, коли там було багато людей.
- На місці удару виникла велика пожежа, вогонь з якої перекинувся на автостоянку. Там спалахнули приблизно 50 автомобілів, половина з яких згоріла вщент. На місці працювали не лише 90 рятувальників, а й психологи ДСНС.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили на Вінниччину 7 крилатих ракет "Калібр". Чотири з них змогли збити в небі. Ракетного удару по Вінниці завдали з Чорного моря.
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