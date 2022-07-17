В селе Малая Мочулка, что на Виннитчине, встретили погибших от российской ракеты маму с сыном. Люди в селах встречали траурный кортеж на коленях.

Захоронение мамы и сына состоялось 17 июля

Журналистка Ирина Лупещенко опубликовала фото и видео, как траурный кортеж встретили в селе Малая Мочулка. Именно оттуда погибшая стоматолог Виктория Рекута и ее сын Максим Жарий.

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Мама и сын стали жертвами ракетной атаки Винницы со стороны российских военных. На момент удара оккупантов они находились в клинике "Нейромед", которая пострадала от обстрела. Виктория Рекута последние 10 лет проживала в городке Теплик Винницкой области.

Жители села Малая Мочулка встретили траурный кортеж на коленях и со слезами на глазах. Погибшему мальчику Максиму было всего 7 лет. Сообщается, что захоронение прошло 17 июля.



Люди на коленях встретили траурный кортеж в селе Малая Мочулка / Фото Ирина Лупещенко



В селе Малая Мочулка встретили погибших от российской ракеты / Фото Ирина Лупещенко

Люди в селе на коленях встретили тела погибших в Виннице матери и ее 7-летнего сына: видео

Кровавый удар россии по Виннице: что известно

российские оккупанты утром 14 июля атаковали центр Винницы. Вражеские войска ударили по городу тремя ракетами типа "Калибр". Оккупанты запустили 7 ракет из акватории Черного моря из района мыса Фиолент. Четыре ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Остальные ракеты врага попали в медицинский центр и Дом быта "Юбилейный" в Виннице. В результате обстрела известно о гибели 24 человек. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Среди убитых россиянами – трое детей: 4-летняя девочка Лиза и двое мальчиков 7 и 8 лет. 7-летний Максим погиб в медицинском центре, а другой мальчик ждал своего дядю в припаркованном автомобиле и попал в огненную ловушку.

В воскресенье, 17 июля, происходило прощание с 4-летней Лизой. Церемония прощания с девочкой прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Мама девочки все еще находится в больнице с травмой чрева. Она не знает о гибели ребенка.

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