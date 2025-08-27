На днях Белый Дом одобрил оборонный пакет для Украины стоимостью 850 миллионов долларов. Среди других видов вооружения Украина получит новейшие управляемые ракето-бомбы Extended Range Attack Munition (ERAM).

Они выгодно отличаются от других ракет не только возможностями, но и сроками доставки. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

Детали Украина может получить тысячи ракет ERAM от США: что о них известно

Преимущества ERAM относительно других бомб

Во-первых, ракеты ERAM примечательны тем, что это высокоточное оружие массового производства. То есть их изготовление не займет слишком много времени.

Это важно, ведь в свое время передача бомб GLSDB была затянута на месяцы из-за длительного изготовления и задержки поставок.

Во-вторых, ERAM – ракето-бомба с системой точного наведения и двигателем, что является достаточно новой и относительно простой конструкцией, которую не сложно изготавливать массово, считает Шарп.

В-третьих, официально объявлено уже не только о массовом изготовлении, но и о массовой поставке этого оружия в Украину.

Заметим, весь оборонный пакет от США будут финансировать европейские партнеры Украины. Позицией Дональда Трампа является исключительно продажа оружия для нужд Украины, а не предоставление его в рамках бесплатной военной помощи.

Работа с самолетов станет безопаснее

Вероятно, эти бомбы смогут работать не только из западных истребителей типа Mirage и F-16, но и самолетов советского производства, которые есть в Украине, предположил Шарп.

Поскольку дальность работы ERAM от 250 до 450 километров, самолеты не вынуждены будут подходить слишком близко к линии боевого соприкосновения на низких высотах и подвергаться опасности.

Здесь все будет упираться в так называемые разрешения. Даже если не позволят бить по территории России, можно работать по Крыму и оккупированным территориям. До Крымского моста расстояние от линии боевого соприкосновения примерно 300 километров, к тому же там много знаковых тыловых военных объектов,

– отметил военный эксперт.

Фактически Украина получает возможность наносить удары с воздуха достаточно большим и точным боеприпасом.

Что известно об авиационных ракетах ERAM? Extended Range Active Missile – это американская универсальная управляемая ракета. Точность – до 10 метров, скорость полета – не менее 763 километров в час.



Главным ее преимуществом называют многофункциональность. ERAM может сбивать крылатые ракеты и самолеты, работать как перехватчик баллистических ракет, а также поражать надводные корабли.



Впервые о существовании этого оружия стало известно в июле 2024 года. Разработали его специально для Украины по заказу США. Сейчас Трамп одобрил продажу Украине 3 350 таких ракет, поставки планируется через 6 недель, как сообщают источники.

По словам Шарпа, среди ее целей могут быть укрепленные и углубленные пункты управления россиян, здания, склады с оружием и позиции врага.

Надежду вселяет и обещанное количество – 3 350, по словам Шарпа, это значительный объем, однако вопрос времени доставки. Он предположил, что этот тендер растянется на 3 или 3,5 года, в худшем случае, поскольку в год США могут производить их около тысячи.

В этой войне это приличное количество для целей, которые расположены в глубине,

– резюмировал военный аналитик.

Партнеры активизировали передачу оружия Украине: что известно