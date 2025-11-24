"Это была наша спецоперация": почему "Фламинго" сначала замаскировали под иностранную ракету

Fire Point представила ракету FP-5 "Фламинго" на выставке в ОАЭ под брендом Milanion Group. Компания таким образом скрыла от России истинное происхождение разработки.

Это позволило Украине выкупить на мировом рынке старые советские авиадвигатели АИ-25 и АИ-25ТЛ, которые используются в производстве ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Почему "Фламинго" выдали за ракету ОАЭ?

Ракету FP-5 "Фламинго" в Украине впервые представили в августе 2025 года, но ее дебют на международной арене состоялся в феврале этого же года.

На выставке IDEX-2025 в ОАЭ макет презентовали на стенде компании Milanion Group. Их штаб-квартира расположена в ОАЭ, а в Великобритании компания имеет свое подразделение.

По словам главного конструктора и совладельца Fire Point Дениса Штилермана, такая презентация была спецоперацией. Так удалось отвлечь внимание России от массовой скупки старых двигателей АИ-25 и АИ-25ТЛ.

Мы попросили через друзей дать нам стенд, разместили там макет. И таким образом массовая закупка двигателей АИ-25 и АИ-25ТЛ не вызвала у россиян никаких подозрений. Когда они спохватились, мы уже подобрали все, что было на рынке,

– рассказал Штилерман.

К тому же Defense Express напомнили, что после появления реальных фото ракеты специалисты предполагали, что "Фламинго" работает на подержанных двигателях учебно-тренировочных самолетов. История Fire Point подтвердила эти предположения.

Интересно то, что АИ-25 – двигатель от чешского самолета L-39 Albatros, которых в свое время выпустили много. Несмотря на исчерпанный ресурс, предполагают, что их можно восстановить для 4-часового полета к цели в России.

Какие результаты запусков "Фламинго"?