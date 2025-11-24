"Це була наша спецоперація": чому "Фламінго" спершу замаскували під іноземну ракету

Fire Point представила ракету FP-5 "Фламінго" на виставці в ОАЕ під брендом Milanion Group. Компанія таким чином приховала від Росії справжнє походження розробки.

Це дозволило Україні викупити на світовому ринку старі радянські авіадвигуни АІ-25 і АІ-25ТЛ, які використовуються у виробництві ракети. Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Чому "Фламінго" видали за ракету ОАЕ?

Ракету FP-5 "Фламінго" в Україні вперше презентували у серпні 2025 року, але її дебют на міжнародній арені відбувся у лютому цього ж року.

На виставці IDEX-2025 в ОАЕ макет презентували на стенді компанії Milanion Group. Їхня штаб-квартира розташована в ОАЕ, а у Великій Британії компанія має свій підрозділ.

За словами головного конструктора та співвласника Fire Point Дениса Штілєрмана, така презентація була спецоперацією. Так вдалось відвернути увагу Росії від масової скупки старих двигунів АІ-25 та АІ-25ТЛ.

Ми попросили через друзів дати нам стенд, розмістили там макет. І таким чином масова закупівля двигунів АІ-25 та АІ-25ТЛ не викликала у росіян ніяких підозр. Коли вони спохватилися, ми вже підібрали все, що було на ринку,

– розповів Штілєрман.

До того ж Defense Express нагадали, що після появи реальних фото ракети фахівці припускали, що "Фламінго" працює на вживаних двигунах навчально-тренувальних літаків. Історія Fire Point підтвердила ці припущення.

Цікаво те, що АІ-25 – двигун від чеського літака L-39 Albatros, яких свого часу випустили багато. Попри вичерпаний ресурс, припускають, що їх можна відновити для 4-годинного польоту до цілі в Росії.

Які результати запусків "Фламінго"?