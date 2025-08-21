Украина еще во время использования своего беспилотника по складу боеприпасов в сентябре прошлого года продемонстрировала решимость и готовность бить глубоко в тыл врага. Сейчас у Сил обороны появится такая возможность благодаря массовому производству крылатой ракеты "Фламинго".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Разработчики считают, что Украина должна иметь преимущества на поле боя, в том числе и в воздухе.

Как выглядит украинская крылатая ракета "Фламинго"?

Ирина Терех отвечала за производство тех известных дронов, которые поразили цель на расстоянии одной тысячи километров. Сейчас она была причастна к разработке оружия, которое может наносить разрушительные авиаудары.

Бой в воздухе – это наше единственное реальное асимметричное преимущество на поле боя в настоящее время. У нас нет столько человеческих ресурсов или денег, сколько у них (россиян – 24 Канал),

– отметила Ирина Терех.

Однако ракета "Фламинго" может изменить ситуацию. Как отмечает издание, Украина быстро стала мировым центром оборонных инноваций, поэтому лидер в этом направлении – компания Fire Point – сделала то, что может улучшить ситуацию на поле боя.

Так агентство эксклюзивно увидело крылатую ракету, способную преодолевать расстояние 3 тысячи километров. Украинская оборонная сфера не полагается на помощь партнеров, а потому пытается создать оружие, что будет не хуже вооружения НАТО. Об этом говорит председатель Агентства по вопросам закупок вооружений Арсен Жумадилов

"Мы считаем, что наша лучшая гарантия - это не полагаться на чью-то волю защитить нас, а скорее наша способность защитить себя", – заметил он.

Правительство Украины сейчас закупает оружия у отечественных производителей примерно на 10 миллиардов долларов ежегодно. По словам чиновников, отрасль имеет возможности продать втрое больше, и они считают, что продажи европейским союзникам могут помочь ей достичь такого потенциала в течение нескольких лет.

Стоит отметить! Fire Point вместе с экспертами из разных отраслей ранее массово производила недорогие дроны FP-1, которые могли бы сравниться по мощности с иранскими "Шахедами", нанося удары по россиянам.

Разработчики получают отзывы от военных и продолжает творить уникальные решения. Команда Fire Point проводит испытания своей первой крылатой ракеты FP-5 и они показывают отличные результаты. Вооружение способно преодолеть 3 тысячи километров и приземлиться на расстоянии 14 метров от цели. Боевая часть ракеты составляет 1150 килограммов.

Ракету "Фламинго" впервые показали журналистам / Фото АР

Интересна история названия ракеты. Издание пишет, что первые варианты ракеты вышли розовыми после заводской ошибки, поэтому ее назвали "Фламинго".

По словам госпожи Ирины, компания сможет изготавливать примерно одну "Фламинго" в день. Однако до октября Fire Point собирается нарастить мощность.

Что о ракете "Фламинго" говорят Зеленский и специалисты?