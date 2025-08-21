Україна ще під час використання свого безпілотника по складу боєприпасів у вересні минулого року продемонструвала рішучість та готовність бити глибоко в тил ворога. Наразі в Сил оборони з'явиться така можливість завдяки масовому виробництву крилатої ракети "Фламінго".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Associated Press. Розробники вважають, що Україна повинна мати переваги на полі бою, зокрема й у повітрі.

Дивіться також Крилата ракета "Фламінго" вже уражала цілі на території Росії: ЗМІ показали відео

Який вигляд має українська крилата ракета "Фламінго"?

Пані Ірина Терех відповідала за виробництво тих відомих дронів, які уразили ціль на відстані однієї тисячі кілометрів. Нині вона була причетна до розробки зброї, яка може завдавати руйнівних авіаударів.

Бій у повітрі – це наша єдина реальна асиметрична перевага на полі бою на цей час. У нас немає стільки людських ресурсів чи грошей, скільки у них (росіян – 24 Канал),

– зауважила Ірина Терех.

Однак ракета "Фламінго" може змінити ситуацію. Як зазначає видання, Україна швидко стала світовим центром оборонних інновацій, тож лідер в цьому напрямку – компанія Fire Point – зробила те, що може покращити ситуацію на полі бою.

Так агентство ексклюзивно побачило крилату ракету, що здатна долати відстань 3 тисячі кілометрів. Українська оборонна сфера не покладається на допомогу партнерів, а тому намагається створити зброю, що буде не гірша за озброєння НАТО. Про це говорить голова Агентства з питань закупівель озброєнь Арсен Жумаділов

"Ми вважаємо, що наша найкраща гарантія — це не покладатися на чиюсь волю захистити нас, а радше наша здатність захистити себе", – зауважив він.

Уряд України зараз закуповує зброї у вітчизняних виробників приблизно на 10 мільярдів доларів щорічно. За словами чиновників, галузь має можливості продати втричі більше, і вони вважають, що продажі європейським союзникам можуть допомогти їй досягти такого потенціалу протягом кількох років.

Варто зазначити! Fire Point разом з експертами з різних галузей раніше масово виробляла недорогі дрони FP-1, які могли б зрівнятися за потужністю з іранськими "Шахедами", завдаючи ударів по росіянах.

Розробники отримують відгуки від військових та продовжує творити унікальні рішення. Команда Fire Point проводить випробування своєї першої крилатої ракети FP-5 і вони показують чудові результати. Озброєння здатне подолати 3 тисячі кілометрів і приземлитися на відстані 14 метрів від цілі. Бойова частина ракети складає 1150 кілограмів.

Ракету "Фламінго" вперше показали журналістам / Фото АР

Цікавою є історія назви ракети. Видання пише, що перші варіанти ракети вийшли рожевими після заводської помилки, тож її назвали "Фламінго".

За словами пані Ірини, компанія зможе виготовляти приблизно одну "Фламінго" на день. Однак до жовтня Fire Point збирається наростити потужність.

Що про ракету "Фламінго" кажуть Зеленський та фахівці?