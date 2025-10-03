Нервная реакция все выдала: политолог заметил, как тема "Томагавков" пугает Путина
- США обсуждают возможность поставки Украине ракет "Томагавк". Это пугает диктатора Путина.
- Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко прокомментировал ситуацию с "Томагавками".
Соединенные Штаты могут передать Украине ракеты "Томагавк". Эта ситуация явно пугает российского диктатора Владимира Путина.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, ситуация вокруг ракет "Томагавк" является достаточно запутанной. Важнее, чтобы Соединенные Штаты начали передавать разведывательные данные по дальнобойным ударам.
К теме Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина
Получит ли Украина "Томагавки"?
Как отметил Чаленко, в ситуации с "Томагавками" есть проблема относительно платформ, откуда их могут запускать. И есть вопрос, пойдут ли Штаты на поставку столь грозного оружия.
Говорили также за ракеты Barracuda. Боевая часть у них меньше обычных ракет. Но их могут собирать в массовом количестве. Не стоит забывать и о ракетах JASSM,
– отметил Чаленко.
При этом российский диктатор Путин довольно нервно реагирует на возможные поставки Украине тех же "Томагавков". Ему явно не нравится эта перспектива.
У него дыхание перехватило. Он не знал, как двигаться. Эта тема серьезно пугает Россию. Эти ракеты способны обеспечить серьезный пробой для российской защиты,
– подчеркнул Чаленко.
Ракеты "Томагавк" для Украины: кратко
- В Соединенных Штатах обсуждают возможность поставлять Украине ракеты "Томагавк". При этом СМИ считают, что это на самом деле маловероятная история.
- Также Трамп якобы разрешил предоставлять Украине разведывательные данные для ударов по России. Речь идет об ударах именно вглубь страны-агрессора.
- Российский диктатор Путин уже отреагировал на информацию, что Украина может получить эти ракеты.