Сполучені Штати можуть передати Україні ракети "Томагавк". Ця ситуація явно лякає російського диктатора Володимира Путіна.

Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, ситуація довкола ракет "Томагавк" є досить заплутаною. Важливіше, аби Сполучені Штати почали передавати розвідувальні дані щодо далекобійних ударів.

До теми Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Чи отримає Україна "Томагавки"?

Як наголосив Чаленко, в ситуації з "Томагавки" є проблема щодо платформ, звідки їх можуть запускати. Та й є питання, чи підуть Штати на постачання настільки грізної зброї.

Говорили також за ракети Barracuda. Бойова частина у них менша за звичайні ракети. Але їх можуть збирати у масовій кількості. Не варто забувати і про ракети JASSM,

– зазначив Чаленко.

При цьому російський диктатор Путін досить нервово реагує на можливе постачання Україні тих же "Томагавків". Йому явно не подобається ця перспектива.

У нього дихання перехопило. Він не знав, як рухатися. Ця тема серйозно лякає Росію. Ці ракети здатні забезпечити серйозний пробій для російського захисту,

– підкреслив Чаленко.

Ракети "Томагавк" для України: коротко