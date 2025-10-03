Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, ситуація довкола ракет "Томагавк" є досить заплутаною. Важливіше, аби Сполучені Штати почали передавати розвідувальні дані щодо далекобійних ударів.

Чи отримає Україна "Томагавки"?

Як наголосив Чаленко, в ситуації з "Томагавки" є проблема щодо платформ, звідки їх можуть запускати. Та й є питання, чи підуть Штати на постачання настільки грізної зброї.

Говорили також за ракети Barracuda. Бойова частина у них менша за звичайні ракети. Але їх можуть збирати у масовій кількості. Не варто забувати і про ракети JASSM,

– зазначив Чаленко.

При цьому російський диктатор Путін досить нервово реагує на можливе постачання Україні тих же "Томагавків". Йому явно не подобається ця перспектива.

У нього дихання перехопило. Він не знав, як рухатися. Ця тема серйозно лякає Росію. Ці ракети здатні забезпечити серйозний пробій для російського захисту,

– підкреслив Чаленко.

Ракети "Томагавк" для України: коротко