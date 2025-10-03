Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, ситуація довкола ракет "Томагавк" є досить заплутаною. Важливіше, аби Сполучені Штати почали передавати розвідувальні дані щодо далекобійних ударів.
До теми Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна
Чи отримає Україна "Томагавки"?
Як наголосив Чаленко, в ситуації з "Томагавки" є проблема щодо платформ, звідки їх можуть запускати. Та й є питання, чи підуть Штати на постачання настільки грізної зброї.
Говорили також за ракети Barracuda. Бойова частина у них менша за звичайні ракети. Але їх можуть збирати у масовій кількості. Не варто забувати і про ракети JASSM,
– зазначив Чаленко.
При цьому російський диктатор Путін досить нервово реагує на можливе постачання Україні тих же "Томагавків". Йому явно не подобається ця перспектива.
У нього дихання перехопило. Він не знав, як рухатися. Ця тема серйозно лякає Росію. Ці ракети здатні забезпечити серйозний пробій для російського захисту,
– підкреслив Чаленко.
Ракети "Томагавк" для України: коротко
- У Сполучених Штатах обговорюють можливість постачати Україні ракети "Томагавк". При цьому ЗМІ вважають, що це насправді малоймовірна історія.
- Також Трамп нібито дозволив надавати Україні розвідувальні дані для ударів по Росії. Йдеться про удари саме вглиб країни-агресорки.
- Російський диктатор Путін вже відреагував на інформацію, що Україна може отримати ці ракети.