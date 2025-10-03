Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, ситуация вокруг ракет "Томагавк" является достаточно запутанной. Важнее, чтобы Соединенные Штаты начали передавать разведывательные данные по дальнобойным ударам.

Получит ли Украина "Томагавки"?

Как отметил Чаленко, в ситуации с "Томагавками" есть проблема относительно платформ, откуда их могут запускать. И есть вопрос, пойдут ли Штаты на поставку столь грозного оружия.

Говорили также за ракеты Barracuda. Боевая часть у них меньше обычных ракет. Но их могут собирать в массовом количестве. Не стоит забывать и о ракетах JASSM,

– отметил Чаленко.

При этом российский диктатор Путин довольно нервно реагирует на возможные поставки Украине тех же "Томагавков". Ему явно не нравится эта перспектива.

У него дыхание перехватило. Он не знал, как двигаться. Эта тема серьезно пугает Россию. Эти ракеты способны обеспечить серьезный пробой для российской защиты,

– подчеркнул Чаленко.

Ракеты "Томагавк" для Украины: кратко