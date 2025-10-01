В последние недели прозвучало много разных заявлений о дальнобойном оружии для Украины от США. Но тут есть много разных "но".

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, ранее прозвучало заявление от спецпредставителя Кита Келлога, что Трамп позволил Украине бить по России дальнобойным оружием. Также продолжаются дискуссии относительно ракет Tomahawk.

В чем проблема?

Как отметил Ступак, проблема в том, что особой конкретики пока нет. Украина еще раньше била ракетами ATACMS по территории России. Потом были сообщения о запрете от нынешней администрации Трампа.

Сейчас якобы есть разрешение. Но о многих нюансах публично не сообщают. В частности о том, нужно ли согласовывать цели. Также есть вопрос, имеет ли сейчас Украина американские дальнобойные ракеты.

За более чем 3,5 года войны международные партнеры не передали Украине оружия, которое летело бы даже на 300 километров. Должны рассчитывать больше на себя. На собственные дроны и собственные ракеты,

– сказал Ступак.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?