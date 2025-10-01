Останніми тижнями пролунало багато різних заяв про далекобійну зброю для України від США. Але тут є багато різних "але".

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, раніше пролунала заява від спецпредставника Кіта Келлога, що Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю. Також тривають дискусії щодо ракет Tomahawk.

У чому проблема?

Як наголосив Ступак, проблема в тому, що особливої конкретики наразі немає. Україна ще раніше била ракетами ATACMS по території Росії. Згодом були повідомлення про заборону від теперішньої адміністрації Трампа.

Зараз нібито є дозвіл. Але про багато нюансів публічно не повідомляють. Зокрема про те, чи потрібно узгоджувати цілі. Також є питання, чи має зараз Україна американські далекобійні ракети.

За більш ніж 3,5 роки війни міжнародні партнери не передали Україні зброї, яка летіла б навіть на 300 кілометрів. Маємо розраховувати більше на себе. На власні дрони та власні ракети,

– сказав Ступак.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?